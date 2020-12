Ook het RIVM heeft de ambitie om in de week van 4 januari te beginnen met vaccinatie. Wel moeten er nog veel (logistieke) puzzelstukjes worden gelegd om die datum te halen, laat het instituut donderdag weten aan NU.nl.

Deze week zei minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) dat, "als alles meezit", in de week van 4 januari kan worden begonnen met het vaccinatieprogramma. Zorgorganisaties noemden de uitspraak "prematuur" en huisartsen vrezen dat het logistiek niet haalbaar is, omdat het vaccin van farmaceut Pfizer op -70 graden bewaard moet worden. Dat vaccin komt, als het door het Europees Medicijnagentschap (EMA) wordt goedgekeurd, als eerst beschikbaar.

Het RIVM laat weten dat het logistiek gezien inderdaad een grote operatie is. "Daarom zijn we op dit moment met de huisartsen in gesprek", zegt een woordvoerder. "Het vaccin kan voor vijf dagen op koelkasttemperatuur bewaard worden, dat scheelt al. Maar misschien is het logistiek handiger om hen een ander vaccin te laten toedienen dat niet eerst op een lage temperatuur bewaard hoeft te worden."

Deze vraag is een van de vele puzzelstukjes die nog moeten worden gelegd, aldus het RIVM. "Maar alles is erop gericht om 4 januari te halen."

RIVM heeft genoeg vriezers in huis

Verder is er wel voldoende opslagcapaciteit om de vaccins bevroren te bewaren. Het RIVM zegt genoeg vriezers in huis te hebben en er zijn nog meer besteld. "Voor de zekerheid willen we er meer dan we nodig hebben."

Het feit dat het vaccin nog moet worden goedgekeurd door de EMA maakt het opstellen van een vaccinatieplan extra moeilijk, aldus het het RIVM. In principe volgt het instituut de lijn van de Gezondheidsraad, die adviseert eerst ouderen en zwakken te vaccineren. "Maar het kan zijn dat wordt afgeraden om bepaalde doelgroepen in te enten."