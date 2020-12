De winkels in het centrum van Rotterdam moeten vrijdag, een dag voor Sinterklaas, om 18.00 uur dicht. Daarmee vervalt de koopavond. Door de winkels eerder te sluiten hoopt de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb dat het aan het einde van de dag minder druk is in de winkelgebieden, zei hij donderdag.

De Rotterdamse gemeenteraad zei absoluut niets in de maatregel te zien en heeft de burgemeester gevraagd het besluit te heroverwegen. Aboutaleb weigert dat.

"We hebben de massaliteit waarmee jongeren op Black Friday naar het centrum van de stad kwamen niet goed ingeschat", aldus Aboutaleb. Volgens hem was de jeugd in groten getale aanwezig "om vertier te zoeken".

Ze werden baldadig en staken vuurwerk af. Hierop besloot de burgemeester de winkels na overleg met de politie op Black Friday eerder te sluiten.

Vorig weekend was het ook in Eindhoven en Dordrecht te druk, waardoor ook daar winkels eerder moesten sluiten. Amsterdam en een aantal andere gemeenten riepen op niet meer naar het centrum te komen.