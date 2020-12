Meerdere leden van het Outbreak Management Team (OMT) zijn de afgelopen tijd bedreigd, blijkt uit gesprekken die NU.nl met OMT-leden heeft gevoerd. De huizen van verschillende OMT-leden zijn bezocht en er zijn brieven met daarin intimiderende teksten bij hen bezorgd.

Andreas Voss, die zich niet bedreigd voelt, zegt dat hij een brief ontving waarin hij werd uitgemaakt voor "vreselijke aap" en stond dat ze in de dierentuin nog wel een plek voor hem hebben. "Ga maar terug naar de Duitsers", stond in een andere brief.

De brieven werden niet per post bezorgd, maar thuis in de brievenbus van Voss gedaan.

Diederik Gommers, die zegt zelf niet te zijn bedreigd, spreekt over "ernstige bedreigingen". Het hoofd van de intensivecareafdeling van het Erasmus MC zegt dat die bedreigingen via sociale media worden geuit, maar dat OMT-leden soms ook thuis worden bezocht.

Volgens Gommers wordt "een enkel OMT-lid" beveiligd. Of dat om permanente beveiliging gaat, wil hij niet zeggen. "Maar als het nodig is, gebeurt dat."

Strop met de tekst 'it's waiting'

Ook Marion Koopmans heeft thuis brieven gehad. Daarnaast vertelt ze online berichten te hebben ontvangen waarin een afbeelding van een strop met daarbij de teksten "it's waiting" en "nog even" te zien was.

Niet alle OMT-leden die NU.nl sprak, zeggen zich geïntimideerd te voelen door de bedreigingen, maar voor Koopmans was het reden om voortaan met de auto naar haar werk te gaan en niet meer met de trein, zoals ze voor de coronacrisis deed.

Twijfels over mediaoptredens

De bedreigingen leiden bij meerdere wetenschappers van het Outbreak Management Team, het orgaan dat het kabinet adviseert over de coronamaatregelen, tot twijfels over of ze door moeten gaan met hun mediaoptredens. Ze merken dat de bedreigingen vooral toenemen kort nadat ze op televisie of in een krant over het coronavirus hebben verteld.

Koopmans zegt "absoluut" te overwegen om te stoppen met haar mediaoptredens. "Het is een optie, ja. Maar als iedereen met een redelijk verhaal daarmee stopt, is dat ook niet goed."

Het RIVM organiseert de vergaderingen van het Outbreak Management Team en nodigt wetenschappers ook uit om deel te nemen aan het overleg. Meerdere OMT-leden zijn werkzaam bij het RIVM. Of OMT-leden worden beveiligd, kan het RIVM niet zeggen. "Over beveiliging doen wij nooit uitspraken", aldus een woordvoerder.