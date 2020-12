Na veelbelovende onderzoeksresultaten van meerdere vaccinontwikkelaars was het Verenigd Koninkrijk woensdag het eerste Europese land dat een coronavaccin goedkeurde. Vanaf volgende week moeten de eerste Britten ingeënt worden. Diverse andere landen volgden niet lang daarna met hun eigen plannen: het begin van een vaccinatiewedloop. NU.nl zet de vaccinstatus van een aantal landen op rij.

Verenigd Koninkrijk

In Engeland worden zoals gezegd de eerste inwoners vanaf volgende week ingeënt. Dat gebeurt met het vaccin van Pfizer/BioNTech, dat met een effectiviteit van 95 procent een van de veelbelovendste middelen lijkt te zijn. Inwoners hebben twee doses nodig.

Zoals in vrijwel alle andere landen zijn kwetsbare groepen als eerste aan de beurt: premier Boris Johnson lichtte woensdagavond toe dat tachtigplussers, bewoners van verpleeghuizen én hun verzorgers voorrang hebben.

Britse autoriteiten verwachten dat een aanzienlijke groep kwetsbaren binnen enkele maanden gevaccineerd kan zijn. Er geldt geen vaccinatieplicht.

Verenigde Staten

De vaccins van Moderna en Pfizer/BioNTech zullen in de komende weken gereed zijn om te worden verdeeld onder Amerikanen. Voordat dat echter kan gebeuren moet er eerst toestemming worden gegeven door de Amerikaanse toezichthouder FDA. Beide vaccins wachten op goedkeuring voor een versnelde toelating tot de markt.

Als die goedkeuring er is, zullen in de eerste maanden wekelijks tussen de vijf en tien miljoen vaccins beschikbaar zijn. Zorgmedewerkers krijgen bij de uitrol van het vaccin voorrang, heeft het Centers for Disease Control and Prevention (CDC) laten weten.

CNN meldde dinsdag op basis van adviseurs van het CDC dat nog voor de jaarwisseling 40 miljoen doses beschikbaar zullen zijn, op een bevolking van ruim 380 miljoen. CDC benadrukte dat deze niet direct uitgedeeld kunnen worden: staten moeten eerst een plan indienen waaruit blijkt dat ze de vaccins ook daadwerkelijk succesvol kunnen distribueren.

Nederland

Net als veel andere landen wil Nederland zo snel mogelijk beginnen met vaccineren. Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) heeft zijn ogen gericht op 4 januari. De Jonge gaf nog wel enige ruimte voor onzekerheid: alleen als alles goed gaat. Hier doelt hij onder meer op de goedkeuring die de Europese toezichthouder EMA nog moet geven voor de twee grootste kanshebbers: Pfizer/BioNTech en Moderna.

De mogelijke goedkeuring voor deze vaccins komt respectievelijk op 29 december en `12 januari. In eerste instantie heeft Nederland recht op ongeveer 3 procent van de 100 miljoen door de EU bestelde doses. Omdat er per persoon twee prikken nodig zijn, gaat het hier in de beginfase om circa 1,5 miljoen mensen. Voordat de hele bevolking aanspraak kan maken op het vaccin, worden eerst de ouderen, zorgpersoneel en kwetsbare groepen gevaccineerd.

Koepelorganisatie GGD GHOR zei woensdag te verwachten dat een grote vaccinatiecampagne kan beginnen tegen het begin van de zomer van volgend jaar. Tegen die tijd zijn alle risicogroepen gevaccineerd. Over de logistiek wilde de GGD nog niets kwijt, omdat veel afhangt van toelating van de vaccins.

In Nederland gaat geen vaccinatieplicht gelden, beloofde De Jonge.

België

Net als Nederland maakte ook België woensdag bekend snel te willen beginnen met het uitdelen van de eerste coronavaccins. België heeft de hoop gevestigd op 2 miljoen doses van Moderna en 5 miljoen van Pfizer/BioNTech (op een bevolking van ruim 11 miljoen). Goedkeuring van de Europese Unie is hierbij wel een vereiste, zei premier Alexander De Croo.

Volgens hem heeft de Belgische regering momenteel een concreet plan op tafel liggen om op 5 januari te beginnen. Goedkeuring van dat plan staat bovenaan de prioriteitenlijst voor de Belgen, die nog de volgorde moet bepalen wie als eerste in aanmerking komen voor het vaccin. Eerder werd al wel duidelijk dat bewoners en personeel van oudereninstellingen en ziekenhuispersoneel voorrang zullen krijgen.

De coronatestcentra die momenteel worden gebruikt, zouden gaan dienen als locatie voor de inentingen. Dat zou de logistiek makkelijker maken.

Rusland

Uren nadat het Verenigd Koninkrijk een grootschalige vaccinatiecampagne aankondigde, kwam Rusland met eenzelfde boodschap. Het uitgestrekte land wil volgende week "alvast aan de slag gaan om mensen te beschermen tegen COVID-19", aldus president Vladimir Poetin.

Rusland gebruikt het eigen ontwikkelde vaccin Spoetnik V, dat op kritiek stuit van medische experts omdat Rusland het middel binnen enkele maanden ontwikkelde en weinig tot geen onderzoeksdata deelde met internationale wetenschappers. Rusland claimt dat het een effectiviteit heeft van meer dan 90 procent, maar de gezondheidsorganisatie WHO moet die bewering nog onderzoeken.

Zeker honderdduizend kwetsbare Russische inwoners zouden al zijn ingeënt, vertelde minister van Volksgezondheid Mikhail Murashko woensdag. In totaal zouden er 2 miljoen doses op voorraad zijn, wat op een bevolking van ruim 144 miljoen Russen bij lange na nog niet genoeg is. Leraren en artsen mogen volgende week voorkruipen in de vaccinatierij.

Duitsland

Vanuit Duitsland werd woensdag kritisch gereageerd op het Britse vaccinatieprogramma. "Wij hebben gekozen voor een langere procedure en afgezien van noodtoestemming om het vertrouwen in vaccins te laten toenemen", reageerde de Duitse minister van Volksgezondheid Jens Spahn.

De oosterburen richten zich op "een gezamenlijke Europese aanpak". Het land sluit niet uit dat het inenten van de bevolking daardoor langer duurt. Duitse vaccinexperts vermoeden dat het tot eind 2022 kan duren voor alle inwoners beschermd zijn tegen het coronavirus.

Momenteel is Duitsland in rap tempo vaccinatiebureaus aan het opzetten in heel het land, voor het geval dat EMA goedkeuring verleent aan het vaccin van Pfizer en BioNTech. De bureaus zouden medio december operationeel moeten zijn, maar Duitsland verwacht in januari pas de eerste kwetsbare groeperingen te kunnen vaccineren.

Duitsland heeft net zoals Nederland geen vaccinatieplicht ingesteld.

Frankrijk

De Franse president Emmanuel Macron heeft de pijlen gericht op een grootschalige vaccinatiecampagne in april en juni. Daarbij ligt de prioriteit opnieuw bij inwoners van verpleeghuizen en hun verzorgers.

Mogelijk gaat het land sneller over tot vaccineren, maar dat is afhankelijk van het Europees Medicijnagentschap (EMA). Als vanuit die organisatie goedkeuring volgt voor één of meerdere vaccins én de doses geleverd worden aan Frankrijk, wil Macron sneller overgaan tot vaccinaties.

Macron waarschuwde dinsdag echter voor optimisme: "Het overkomen van logistieke obstakels, gepaard met de temperaturen waarop de vaccins bewaard moeten worden, belooft een uitdaging te worden." De temperatuur waarop het vaccin van Pfizer moet worden bewaard is -70 graden, wat het voor veel praktijken en instellingen lastig maakt.

BioNTech (waarmee Pfizer het vaccin heeft ontwikkeld) maakte woensdag echter duidelijk dat die temperatuur alleen nodig is om het vaccin langdurig op te slaan. Het kan tot vijf dagen worden bewaard tussen de 2 en 8 graden. In een gewone koelkast dus.