De Oostenrijkse bondskanselier Sebastian Kurz heeft versoepelingen aangekondigd en een datum geprikt voor de opening van het skiseizoen in zijn land. Volgens Kurz is skiën tijdens de kerstdagen verantwoord. De pistes in Oostenrijk mogen vanaf 24 december weer open.

Dat is later dan waar populaire bestemmingen als Mayrhofen en Ischgl op hadden ingezet, maar eerder dan sommige regeringsleiders hadden gehoopt.

De Duitse bondskanselier Angela Merkel vroeg de Alpenlanden eerder tevergeefs om de pistes dit jaar gesloten te houden om de corona-uitbraak te remmen. Vervolgens riep ze de landen op de pistes "in ieder geval niet te vroeg te heropenen".

Kurz was een van de regeringsleiders die daar niet mee akkoord gingen. De Oostenrijkse bondskanselier lijkt Merkel tegemoet te willen komen door wintersporters uit landen waar het coronavirus niet onder controle is af te schrikken.

Alleen de skipistes gaan op 24 december weer open, horeca en accommodaties blijven voorlopig nog gesloten.

Restaurants en hotels gaan later open, uitgaansverbod wordt beperkt

Als in het land van herkomst meer dan 100 per 100.000 inwoners positief testen, moeten de wintersporters bij aankomst in Oostenrijk tien dagen in quarantaine. Volgens de laatste data van het European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) treft deze maatregel vrijwel heel Europa, inclusief Nederland en buurlanden Duitsland en Italië.

Tijdens het skiseizoen worden geen winterse markten georganiseerd en blijven restaurants en accommodaties aanvankelijk gesloten. De horecagelegenheden mogen op 7 januari de deuren weer openen. Aankomende maandag gaan winkels en basisscholen weer open en mogen mensen met een contactberoep weer aan de slag. Het uitgaansverbod wordt beperkt tot de periode tussen 20.00 en 6.00 uur.

Frankrijk wil met grenscontroles afreizen van Fransen tegengaan

De Franse premier Jean Castex heeft woensdag aangekondigd aan de landsgrenzen willekeurige controles uit te gaan voeren om te voorkomen dat inwoners naar wintersportgebieden afreizen. "Het doel is om het aantal besmettingen onder de Franse bevolking daarmee zo klein mogelijk te houden", aldus Castex.

Frankrijk houdt de eigen skipistes gesloten, in tegenstelling tot Oostenrijk en Zwitserland. Volgens lokale Zwitserse autoriteiten heeft het afblazen van het skiseizoen een te grote economische impact.

Ook de gezondheidsorganisatie WHO heeft landen op het hart gedrukt "zeer voorzichtig" om te gaan met de heropening van het skiseizoen. Tijdens de eerste coronagolf bleken wintersportgebieden brandhaarden van het virus. Meerdere van de eerste coronabesmettingen in Nederland konden worden herleid tot gebieden in Oostenrijk en Noord-Italië.