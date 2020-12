De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) betwijfelt of het coronavaccin van Pfizer geschikt is voor gebruik in huisartsenpraktijken. Het vaccin is namelijk slechts beperkt houdbaar, moet ingevroren worden bewaard en wordt in grote hoeveelheden verpakt. Volgens de organisatie leveren die kenmerken logistieke problemen op.

"Stel dat je als huisartsenpraktijk in één keer een voorraad van duizend vaccins geleverd krijgt. Daar kun je als kleine praktijk niks mee, want zoveel mensen kun je niet in korte tijd inenten", aldus de LHV. De woordvoerder noemt daarbij de koeling van het vaccin op -70 graden voor praktijken "niet haalbaar".

Het Pfizer-vaccin is het eerste dat voor de Nederlandse markt beschikbaar komt. In het gunstigste scenario keurt het Europees Medicijnagentschap (EMA) dit vaccin op 29 december goed. In dat geval kunnen de eerste Nederlanders op 4 januari een prik krijgen.

Het kabinet verwacht dat Pfizer vooruitlopend op het besluit over de toelating tot de markt in de loop van december al ongeveer een miljoen doses van het vaccin kan leveren. Daarmee kunnen zo'n 450.000 mensen in Nederland worden gevaccineerd, omdat er twee inentingen per persoon nodig zijn.

Ook die leveringsdatum kan een probleem opleveren. Het LHV zegt namelijk zes weken nodig te hebben om alles voor te bereiden. Zorgorganisaties ActiZ en Verenso uitten dinsdag al kritiek op de mogelijke startdatum. Volgens de zorgorganisaties is er waarschijnlijk meer tijd nodig.

Praat mee op NUjij Ben jij huisarts? Laat op reactieplatform NUjij weten of jij twijfels hebt over het gebruik van het Pfizer-vaccin.

De Jonge snapt de zorgen, maar acht 4 januari haalbaar

De Jonge snapt dat zorgpartijen en vakbonden bezorgd zijn over zijn plan om in de eerste week van januari te beginnen met vaccineren. Maar hij blijft erbij dat die planning haalbaar is. Omdat een aantal dingen nog onzeker is, zullen uitvoerende instanties met verschillende scenario's moeten werken, aldus De Jonge.

"Ze hebben een aantal praktische zorgen, dat snap ik", aldus de minister. "Er is al veel voorbereid, maar er moet ook nog veel. Ik heb altijd gezegd dat de uitvoerende partijen wendbaar blijven, omdat we telkens nieuwe informatie krijgen."

"Alles is erop gericht dat we dat klaarspelen", zegt hij over het plan om in de week van 4 januari te beginnen met prikken.

140 Minister De Jonge legt route naar start coronavaccinatie uit

Bewoners van verpleeghuizen komen het eerst aan de beurt

Het is volgens de minister de bedoeling dat artsen eerst de 155.000 bewoners van verpleeghuizen en mensen met een verstandelijke beperking in een instelling gaan vaccineren. Ook medewerkers van deze instellingen worden ingeënt.

Vervolgens moeten huisartsen zo'n vijf miljoen ouderen en chronisch zieken inenten. Daarna komt de rest van de bevolking in aanmerking voor vaccinatie. Zij zullen door een van de GGD's worden ingeënt.

Er bestaat overigens een kans dat het Pfizer-vaccin niet geschikt is voor de risicogroepen. De GGD's zeggen tegen de NOS in dat geval klaar te zijn voor de inenting van anderen. In het huidige scenario gaan de GGD's er echter van uit dat de vaccinatie van niet-risicogroepen vanaf augustus begint.

Waar die inentingen plaatsvinden, is niet precies duidelijk. De GGD heeft het onder meer over het neerzetten van tenten.