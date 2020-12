Het Verenigd Koninkrijk heeft woensdag als allereerste land het coronavaccin van Pfizer/BioNTech goedgekeurd voor noodgebruik. Het vaccin moet vanaf volgende week beschikbaar zijn.

De regering heeft de aanbeveling van de medicijnautoriteiten over het gebruik van het desbetreffende vaccin overgenomen. Daarmee is het Verenigd Koninkrijk het eerste westerse land dat een coronavaccin goedkeurt.

De Britten hebben 40 miljoen doses besteld. De eerste doses worden de komende dagen geleverd. De Britse minister van Volksgezondheid Matt Hancock zegt dat het vaccinatieprogramma begin volgende week van start gaat. De eerste doses gaan naar de meest kwetsbaren in de samenleving. Een groot deel wordt volgend jaar ingeënt.

Farmaceut Pfizer noemt de goedkeuring een historisch moment in de strijd tegen het coronavirus. Volgens de laatste gedeelde onderzoeksresultaten heeft het vaccin een effectiviteit van 95 procent en is het in 94 procent van alle gevallen succesvol bij 65-plussers.

De medicijnautoriteiten in het Verenigd Koninkrijk kijken momenteel ook nog naar het coronavaccin van AstraZeneca en de Universiteit van Oxford. De Britse premier Boris Johnson sprak enkele dagen geleden nog de hoop uit dat beide vaccins voor de feestdagen worden goedgekeurd.

Het Europees Medicijnagentschap (EMA) is nog bezig met de beoordeling van de vaccins van Pfizer/BioNTech en Moderna. Het EMA zegt dat het, als de aanvraag goed verloopt, uiterlijk 29 december beoordeelt of het vaccin van Pfizer kan worden goedgekeurd. Het vaccin van Moderna wordt uiterlijk 12 januari mogelijk goedgekeurd.