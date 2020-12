Het Britse parlement is dinsdagavond akkoord gegaan met een systeem van trapsgewijze regionale beperkingen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Daarmee komt er vanaf woensdag een einde aan de nationale lockdown die het land eind oktober invoerde.

Meer dan 40 procent van de Engelse bevolking woont in regio's die vanaf woensdag met de zwaarste categorie (niveau 3) van beperkingen te maken krijgen. Slechts 1 procent van de Engelsen krijgt te maken met de beperkingen van de lichtste categorie (niveau 1).

Hoewel het nieuwe trapsgewijze systeem met drie categorieën minder ingrijpend is dan de voorgaande twee nationale lockdowns in Engeland, brengt het alsnog sociale en economische beperkingen met zich mee. Winkels en scholen blijven open in alle categorieën. In de zwaarste categorie worden pubs en restaurants gesloten behalve voor afhalen.

Reizen naar en vanuit regio's met de zwaarste categorie beperkingen is verboden. Waar de zwaarste en de middelste categorie beperkingen van kracht is, is het verboden om binnen samen te komen met personen uit andere huishoudens.

Johnson zegde toe dat de status van regio's elke twee weken opnieuw wordt beoordeeld.

Partijgenoten Johnson uitten veel kritiek op nieuwe systeem

De plannen van premier Boris Johnson konden op veel kritiek rekenen vanuit zijn eigen Conservatieve partij. Johson vond dat er "veel te zeggen is" voor een regionaal trappensysteem in Engeland omdat de verspreiding van de epidemie door het land varieert.

Tientallen van Johnsons 364 gekozen partijgenoten vinden zijn plan echter draconisch, slecht uitgevoerd en gebaseerd op onvoldoende wetenschappelijk bewijs.

Het nieuwe systeem van beperkingen kwam met 291 stemmen voor en 78 stemmen tegen door het parlement omdat de grootste oppositiepartij, Labour, zich van stemming onthield in plaats van tegen de regering te stemmen. 55 partijgenoten van Johnson stemden uiteindelijk tegen de plannen van zijn regering.

Stapsgewijze maatregelen in Schotland, lockdown in Noord-Ierland

Het regionale trappensysteem van Johnson geldt alleen in Engeland. In andere landen van het Verenigd Koninkrijk gelden andere maatregelen: zo hanteerde Schotland al langere tijd een dergelijk systeem van regionale maatregelen, maar zijn de regio's in het land ingedeeld in vijf verschillende categorieën.

In Noord-Ierland is op 27 november een twee weken durende lockdown ingevoerd. In Wales daarentegen werd de lockdown op 9 november opgeheven. Voor inwoners van Wales gelden wel maatregelen als het beperken van groepsgrootte tot 15 mensen binnenshuis en 30 mensen in de buitenlucht.

Het Verenigd Koninkrijk heeft van alle Europese landen de meeste doden te betreuren als gevolg van de corona-epidemie: bijna 60.000 mensen stierven aan de gevolgen van het virus. Bijna 1,65 miljoen inwoners van het Verenigd Koninkrijk testten positief op het virus.