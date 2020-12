In het gunstigste scenario worden in de eerste week van januari de eerste mensen in Nederland ingeënt tegen COVID-19. Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) heeft dat dinsdag laten weten naar aanleiding van de planning van het Europees Medicijnagentschap (EMA) dat coronavaccins moet goedkeuren.

Omdat het EMA nog een coronavaccin moet goedkeuren, houdt De Jonge wel een slag om de arm. De logistieke operatie is er in ieder geval op gericht om in de week van 4 januari te beginnen met de vaccinatie. Het RIVM, de GGD's, huisartsen en artsen in verpleeghuizen en instellingen werken daarvoor samen.

"Het vaccin is nu binnen handbereik en daarmee staan we aan de vooravond van een nieuwe fase in deze crisis", aldus De Jonge. Het is nu eerst belangrijk dat het EMA zorgvuldig zijn werk doet, aldus de minister.

Het kabinet heeft besloten dat bewoners van verpleeghuizen en mensen met een verstandelijke beperking die in een instelling wonen het eerst aan de beurt komen. Het gaat om ruim 150.000 mensen. Maar of het eerste vaccin dat beschikbaar komt ook voor deze doelgroepen geschikt is, moet nog blijken uit de beoordeling van het EMA. "Mocht dit niet het geval zijn, dan komen andere groepen in beeld", zegt De Jonge.

Pfizer en Moderna vragen voorwaardelijke toelating aan bij EMA

Eerder op dinsdag werd bekend dat farmaceut Pfizer bij het EMA voorwaardelijke toelating voor zijn coronavaccin aanvraagt, zodat het sneller op de markt kan komen. Maandag werd al bekend dat vaccinontwikkelaar Moderna een dergelijke stap zet.

In het gunstigste scenario kan het vaccin van Pfizer uiterlijk 29 december worden goedgekeurd en dat van Moderna op 12 januari. Als alles goed uitpakt, zowel bij de beoordeling als de (logistieke) voorbereidingen in Nederland, dan kunnen vanaf 4 januari de eerste mensen in Nederland het Pfizer-vaccin toegediend krijgen.

De Europese Unie heeft met meerdere vaccinontwikkelaars contracten gesloten. Nederland ontvangt 3,89 procent van deze vaccins.

De EU verwacht van Moderna een eerste levering van 80 miljoen doses en heeft een optie op nog eens 80 miljoen doseringen. Nederland rekent op 7,8 miljoen doses van Pfizer.

Mensen moeten twee doses ontvangen om zich tegen COVID-19 te beschermen.

