Het RIVM heeft in de afgelopen week 33.949 positieve coronatests geregistreerd. Dat zijn er iets minder dan in de voorgaande week (36.931). Het is tevens de vijfde daling op weekbasis op rij.

Het reproductiegetal (R) is ten opzichte van de voorgaande week niet veranderd.

Het RIVM kijkt vanwege de betrouwbaarheid naar het reproductiegetal van twee weken geleden. De R lag toen op 1,02. Dit betekent dat 100 mensen met het coronavirus samen 102 anderen besmetten.

Nu valt nog niet met zekerheid te zeggen of het reproductiegetal in de afgelopen week tot boven de 1 is gestegen. Het RIVM houdt rekening met een kleine foutmarge, die het getal kan doen dalen tot 0,99.

Het RIVM meldt verder 406 coronagerelateerde sterfgevallen. Dat aantal is ten opzichte van de voorgaande week (422) iets afgenomen.

Aandeel positieve tests weer geslonken

Ook het percentage positieve tests is ten opzichte van de week ervoor afgenomen. Het gaat om een aandeel van 11 procent, tegen 12 en 13,8 procent in de twee voorgaande weken.

Het RIVM baseert het aandeel op de hoeveelheid tests waarvan de uitslag bekend is. In de afgelopen week werden in totaal 258.878 coronatests afgenomen, iets meer dan een week eerder (254.341 tests).

Dagcijfers liggen onder het gemiddelde

Het RIVM heeft in het afgelopen etmaal 4.073 positieve coronatests geregistreerd. Dat zijn er minder dan het daggemiddelde van de afgelopen week (4.825). Daarnaast hebben de GGD's nog eens 62 coronagerelateerde sterfgevallen doorgegeven.

NU.nl kijkt naar het gemiddelde cijfer van de laatste zeven dagen, omdat de schommeling van de cijfers voor experts van het RIVM en het Outbreak Management Team (OMT) een reden was om versoepelingen in december af te raden.

Er liggen dinsdag 1.683 coronapatiënten in het ziekenhuis, 38 minder dan maandag, blijkt uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Van de patiënten in het ziekenhuis liggen er 478 op de intensive care, 3 minder dan een dag eerder.



Eerder stond hier dat er 1.205 coronapatiënten op de intensive care liggen, dat aantal klopt niet en is aangepast. Er liggen 1.205 coronapatiënten buiten de intensive care.

252 Het coronavaccin komt eraan, maar kom jij wel aan de beurt?

Volgende week besluit over regels tijdens feestdagen

Het kabinet neemt op 8 december een besluit over de coronaregels die tijdens de feestdagen zullen gelden. Premier Mark Rutte zei vorige week vrijdag dat de cijfers weinig "comfort" boden, maar zei ook dat het te vroeg was om versoepelingen uit te sluiten.

Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) zei vorige week dat de gedeeltelijke lockdown waarschijnlijk ook na half januari blijft gelden. Het RIVM en het OMT adviseerden eerder al zeker tot medio januari geen maatregelen te versoepelen.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het coronavirus in ons liveblog.