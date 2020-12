Het gaat nog zeker één tot twee weken duren totdat buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) de eerste boetes gaan uitschrijven voor het niet dragen van een mondkapje. De administratie is namelijk nog niet op orde. Dat zegt voorzitter Ruud Kuin van de Nederlandse BOA Bond dinsdag in het NPO Radio 1-programma Spraakmakers.

"Elke boete heeft een zogenoemde feitcode en dat is bij deze boete administratief nog niet rond", zegt Kuin.

De mondkapjesplicht is dinsdag ingegaan. Het dragen van een mondkapje is voor iedereen van dertien jaar of ouder verplicht in publieke binnenruimtes zoals winkels, musea en theaters. Wie zich niet aan de regel houdt, riskeert een boete van 95 euro.

Volgens Kuin waren de boa's dinsdag sowieso niet van plan geweest om boetes uit te schrijven, omdat het beleid is om mensen eerst aan te spreken.

Kuin schat dat het één tot twee weken duurt voordat boa's boetes kunnen gaan uitschrijven. Wanneer dat precies zal gebeuren, zal per stad en regio verschillen. "Het komt wat knullig over, dat kan ik me helemaal voorstellen", zegt hij in het radioprogramma.

De politie laat weten dat agenten wel al boetes kunnen uitdelen. Voor hen is de feitcode wel geregeld.

Winkeliers zelf verantwoordelijk voor handhaving

Volgens Kuin droeg zo'n 90 procent van de mensen al een mondkapje de afgelopen weken. Hij zegt het een goede zaak te vinden als mensen elkaar onderling aanspreken. "Dat lijkt me een hele gewenste situatie."

In principe zijn winkeliers of theaterhouders zelf verantwoordelijk voor het handhaven van de mondkapjesplicht, zei Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad maandag. Volgens de Nijmeegse burgemeester kan de politie pas worden gebeld als een klant blijft weigeren een kapje te dragen en ook de winkel of andere publieke binnenruimte niet wil verlaten.

De vraag is of winkels hun taak ook gaan uitvoeren. Uit een rondgang van NU.nl bleek maandag dat verschillende winkelketens zeiden de plicht niet te gaan handhaven.