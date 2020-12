Farmaceut Pfizer zegt dinsdag voorwaardelijke toelating aan te vragen bij het Europees Medicijnagentschap (EMA) zodat zijn coronavaccin sneller op de markt kan komen. Maandag werd ook al bekend dat vaccinontwikkelaar Moderna deze stap zet.

Een voorwaardelijke marktvergunning zorgt ervoor dat een vaccin of geneesmiddel door het EMA goedgekeurd kan worden op basis van minder uitgebreide gegevens dan normaal het geval is.

De verwachting is dat nog meer ontwikkelaars van vaccins deze stap zullen zetten. Nu de aanvragen door Moderna en Pfizer zijn ingediend, zal het EMA formeel de laatste stap zetten in het toelatingsproces van hun vaccins.

De afgelopen tijd heeft het EMA wel al meegekeken met de farmaceuten. Zo laat het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen, dat nauw samenwerkt met de Europese collega's, weten dat bijvoorbeeld al is gekeken naar laboratoriumonderzoeken en de eerste gegevens over de werkzaamheid van de vaccins.

Pfizer, dat voor zijn vaccin samenwerkt met BioNTech, liet eerder deze maand weten dat zijn vaccin een effectiviteit van 95 procent heeft en in 94 procent van alle gevallen succesvol is bij 65-plussers. Er zouden geen hevige bijwerkingen zijn geconstateerd. Ook Moderna heeft hoopvolle resultaten gepubliceerd: het vaccin is voor 94,5 procent effectief, zo bleek uit voorlopige onderzoeksconclusies.

Het EMA heeft laten weten dat het, als de aanvraag goed verloopt, uiterlijk 29 december beoordeelt of het vaccin van Pfizer kan worden goedgekeurd. Het vaccin van Moderna wordt uiterlijk 12 januari mogelijk goedgekeurd.

EU heeft contracten met vaccinmakers

De Europese Unie heeft contracten afgesloten met meerdere vaccinontwikkelaars. Van Moderna verwacht de EU een eerste levering van 80 miljoen doses, met de optie op nog eens 80 miljoen doses. Van alle vaccins krijgt Nederland 3,89 procent. Dat betekent dat Nederland ruim drie miljoen doses van het Moderna-vaccin krijgt. Een vaccinatie bestaat uit twee doses.

Nederland rekent op 7,8 miljoen doses van Pfizer. Ook hier bestaat een vaccinatie uit twee doses.