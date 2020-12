Nederland heeft sinds dinsdag een mondkapjesplicht. Dit betekent dat het dragen van een niet-medisch mondkapje op verschillende plekken verplicht is, zoals in winkels en bij de kapper. In dit artikel geven we antwoord op de meest gestelde vragen die binnenkwamen op ons reactieplatform NUjij.

"Is het ook verplicht in overdekte winkelcentra? Dat lijkt mij wel, maar ik zie standaard mensen die de winkel uit lopen en hem afdoen, terwijl ze dan nog wel in een publieke ruimte zijn."

Het dragen van een mondkapje is vanaf dinsdag verplicht op alle overdekte openbare plekken. Overdekte winkelcentra vallen daar ook onder. Dit betekent dus dat je je mondkapje tussen bezoeken aan winkels door niet hoort af te doen.

Bij onoverdekte winkelcentra, bijvoorbeeld een winkelstraat, ben je alleen verplicht in de winkels een mondkapje te dragen. Maar de overheid adviseert je tijdens het winkelen ook buiten een mondkapje te dragen. Het mondmasker kan volgens het advies af zodra je geen winkel meer gaat betreden. Op deze manier raak je het mondkapje zo min mogelijk aan.

"Hoe zit het in de sportschool? Ik heb gehoord dat je een mondkapje op moet hebben tot de kleedkamer. En als je dan gaat sporten, is het niet meer nodig."

Zowel binnen als buiten geldt tijdens het sporten geen verplichting tot het dragen van een mondkapje. In de sportschool is het wel de bedoeling dat je een mondkapje draagt als je bijvoorbeeld het pand betreedt of in de kleedkamer bent.

"Ik begrijp die uitzondering voor gebedshuizen niet. Kan iemand mij dat uitleggen? De vrijheid van godsdienst lijkt mij in deze niet doorslaggevend, want je hebt ook vrijheid van vereniging et cetera."

De mondkapjesplicht geldt alleen in gebouwen die voor iedereen vrij toegankelijk zijn. Kerken, moskeeën, tempels en synagogen zijn besloten gebouwen. Andere voorbeelden hiervan zijn kantoren en clubgebouwen. Bij een scoutingvereniging geldt binnen dus geen mondkapjesplicht, maar kunnen mondkapjes door de vereniging wel worden geadviseerd of verplicht. In zorginstellingen geldt de plicht ook niet, maar daar gelden wel medische richtlijnen en andere maatregelen.

"Waarom geldt er een verplichting op een station? Een station is toch een open ruimte met veel frisse lucht?"

Het dragen van mondkapjes was eerder al verplicht in het openbaar vervoer. Nu is besloten dat de verplichting ook geldt in stations, op perrons en bij bus- en tramhaltes. De overheid ziet deels overdekte locaties als binnenruimtes. Aangezien stations vrij toegankelijk zijn, geldt er een mondkapjesplicht.

"Wanneer ben ik vanwege medische redenen uitgezonderd van de mondkapjesplicht?"

In principe geldt de verplichting voor alle Nederlanders van dertien jaar en ouder. Mensen die vanwege hun beperking of ziekte geen mondkapje kunnen dragen, hoeven er geen te dragen. Hieronder vallen ook mensen die bijvoorbeeld afhankelijk zijn van liplezen of vanwege een psychische aandoening ernstig ontregeld kunnen raken. Voor hun begeleiders geldt indien nodig ook een uitzondering.

"Hoe bewijs ik dat ik geen mondkapje hoef te dragen?"

Je kunt op verschillende manieren aantonen dat je een beperking hebt. Zo kun je bijvoorbeeld een briefje van een behandelaar tonen, een hulpmiddel of relevante medicijnen laten zien of een naaste laten bellen. Ov-medewerkers, winkeliers, agenten of boa's kunnen hierop controleren. Zij mogen mensen die geen bewijs kunnen of willen tonen, beboeten of wegsturen. Het kabinet heeft hen wel gevraagd "redelijk om te gaan met deze groep mensen".