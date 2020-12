Laboratoria in de biotechnische industrie boden begin april aan tienduizenden coronatests te verwerken, maar dit aanbod werd afgeslagen door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), blijkt uit een reconstructie van NRC. Met het aanbod van de laboratoria hadden destijds zo'n zestigduizend extra tests per dag afgenomen kunnen worden.

De extra testcapaciteit werd aangeboden na een inventarisatie onder laboratoria van de biotechnische industrie door belangenvereniging Hollandbio.

Het ministerie wees dit voorstel af omdat er "op dat moment al veel andere opties werden opgepakt", zegt een woordvoerder van VWS tegen NRC. Ook was er volgens het ministerie ruim voldoende testcapaciteit beschikbaar voor het testbeleid in die periode.

Bij de afwijzing speelde ook mee dat er onzekerheid bestond over of er na de zomer ook nog gebruik gemaakt kon worden van de testcapaciteit van de laboratoria, aldus de woordvoerder. Hollandbio ontkent tegenover de krant gesproken te hebben over langdurige beschikbaarheid, en zegt alleen een telefonische afwijzing te hebben gekregen.

'Met kennis van nu was eerder contracteren beter geweest'

Multinational Eurofins bood in juni aan grootschalige testlabs in Nederland te bouwen, maar ook van dit aanbod maakte het ministerie eerst geen gebruik. Pas in de tweede helft van augustus, toen de beschikbare testcapaciteit de snel gegroeide testvraag niet meer kon bijbenen en mensen soms dagenlang moesten wachten op hun coronatest, vonden gesprekken hierover plaats.

"Met de kennis van nu was het inderdaad beter geweest om grootschalige laboratoria eerder te contracteren", zegt een woordvoerder van het ministerie tegen de krant.

Algemene Rekenkamer: Nederland had meer kunnen testen

Eind september concludeerde de Algemene Rekenkamer dat in het begin van de coronacrisis veel meer tests afgenomen hadden kunnen worden. Hoewel de laboratoria voldoende capaciteit beschikbaar hadden op op te schalen, was er sprake van een tekort aan testmaterialen.

Het terughoudende testbeleid dat Nederland in het begin van de coronacrisis hanteerde, zorgde er mogelijk voor dat leveranciers minder testmateriaal leverden aan het land, schreef de Rekenkamer destijds. Ook hield de regering onvoldoende rekening met vrijgekomen capaciteit bij de laboratoria als gevolg van het wegvallen van veel reguliere zorg.

Hoeveel mensen er precies extra getest hadden kunnen worden, is volgens de Rekenkamer niet te berekenen.

