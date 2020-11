Winkeliers zijn wel degelijk zelf verantwoordelijk voor het handhaven van de mondkapjesplicht, zei Hubert Bruls maandagavond. De voorzitter van het Veiligheidsberaad reageerde daarmee op uitspraken van verschillende winkelketens, die meldden de plicht niet te gaan handhaven. Vanaf dinsdag is het dragen van een mondkapje verplicht in publieke binnenruimtes zoals winkels, bibliotheken en stations.

Bruls noemt de nieuwe coronawet over mondkapjes "klip en klaar". "Je kunt niet zeggen dat als een klant je winkel of theater binnenkomt en geen mondkapje wil dragen dat je niet gaat optreden. Je bent zelf verantwoordelijk en hebt de wet te gehoorzamen."

Volgens de burgemeester van Nijmegen kan de politie pas worden gebeld als een klant blijft weigeren een mondkapje te dragen en ook een winkel niet wil verlaten.

Als vervolgens blijkt dat winkeliers niet voldoende hebben gedaan om een klant te dwingen een mondmasker te dragen kan door de burgemeester een boete van enkele duizenden euro's worden opgelegd of in het uiterste geval zelfs een winkel worden gesloten. Klanten kunnen bij het weigeren van het dragen van een mondkapje een boete krijgen van 95 euro.

De wet schrijft volgens de voorzitter van het Veiligheidsberaad een zorgplicht voor en "je hebt de wet te gehoorzamen", aldus Bruls.

Eerder op maandag meldden verschillende winkelketens klanten niet te gaan verplichten om een mondmasker te dragen. Albert Heijn en Kruidvat gaan klanten zonder mondkapje ook niet weigeren. Bruls zegt "teleurgesteld" te zijn in de uitlatingen van de ketens.

Geen landelijke maatregelen om drukte tegen te gaan

Tijdens de vergadering van het Veiligheidsberaad ging het maandagavond ook over de te drukke winkelstraten van afgelopen weekend. Onder meer in Rotterdam, Amsterdam en Eindhoven moesten maatregelen worden genomen omdat het te druk was vanwege Black Friday.

Landelijke maatregelen om drukte in winkelstraten te voorkomen worden echter niet genomen. Bruls zegt dat de drukte het beste te bestrijden is met "lokaal maatwerk". "Het heeft niet zoveel toegevoegde waarde om elk dorp en elke stad te laten lijden terwijl er geen problemen waren."