Op nog maar vier Nederlandse nertsenfokkerijen zijn op dit moment daadwerkelijk nog nertsen aanwezig, meldde minister Carola Schouten (Landbouw) maandag in de Tweede Kamer. De verwachting is dat deze dieren uiterlijk eind volgende week worden gepelsd (afgemaakt om hun vacht), waardoor er vanaf dan geen nertsen meer in Nederland zijn.

Bijna alle nertsenhouderijen in Nederland zijn de afgelopen weken al gestopt vanwege het aanstaande verbod op pelsdierhouderijen. Nederland had in totaal 140 nertsenhouderijen.

Het verbod op het fokken van nertsen is een aantal jaren naar voren gehaald omdat de dieren besmet kunnen raken met het coronavirus. Gevreesd wordt dat het virus onder nertsen blijft bestaan, ook zodra er voor mensen een vaccin is gevonden.

In Denemarken is het coronavirus in nertsen gemuteerd naar een andere vorm, waar een vaccin minder vat op lijkt te hebben. De Deense regering besloot om die reden alle zeventien miljoen nertsen in het land te ruimen.

Verbod zou in 2024 ingaan

Oorspronkelijk zou het verbod op het houden van pelsdieren in Nederland in 2024 ingaan, maar inmiddels moeten alle bedrijven begin 2021 gestopt zijn. Wel mogen ze dit fokseizoen afmaken. Daarnaast krijgen de pelsdierhouders een vergoeding. Het kabinet maakt daar op dit moment een regeling voor.

Meer dan de helft van de Nederlandse nertsenhouderijen werden al eerder geruimd, omdat het coronavirus op die bedrijven is aangetroffen. De pelsperiode loopt bijna af, dus ook de nertsen op gezonde bedrijven zijn inmiddels vrijwel allemaal gedood.