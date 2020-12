Vanaf dinsdag is het dragen van een mondkapje verplicht voor iedereen van dertien jaar en ouder in publieke binnenruimtes zoals winkels, musea en theaters. Wie zich niet aan de regel houdt, riskeert een boete van 95 euro boete. Dit gaat de mondkapjesplicht voor jou betekenen.

Allereerst: als het goed is, verandert er weinig. Sinds 30 september gold immers al het dringende advies om mondkapjes te dragen. Sindsdien moest het kabinet nog "juridisch touwtrekken" om een verplichting te kunnen rechtvaardigen.

De verplichting gaat in eerste instantie voor drie maanden van kracht en geldt voor publieke binnenruimtes, oftewel locaties waar personen vrij naar binnen kunnen lopen. Er zijn echter uitzonderingen: zo hoeft er geen mondmasker gedragen te worden in gebedshuizen.

Op deze locaties moet voortaan (binnen) een mondkapje worden gedragen Winkels, supermarkten, gemeentehuizen

Cafés en restaurants

Theaters, dierentuinen en concertzalen

Middelbare scholen, hogescholen en universiteiten

Stationsgebouwen en luchthavens

Bij contactberoepen (zoals kappers, rijscholen en schoonheidsspecialisten)

Bewijs voor medische reden om geen mondkapje te dragen niet noodzakelijk

Als het dragen van een mondkapje ergens verplicht is, dan moet deze de neus en mond volledig bedekken. Personen die vanwege medische redenen niet in staat zijn om een mondkapje te dragen of op te zetten, zijn uitgezonderd van de regel. Ook mensen die ernstig ontregeld raken door het dragen van een mondkapje hoeven er geen te dragen.

Mensen hoeven geen schriftelijk bewijs van hun beperkingen te tonen. Het kabinet vraagt winkeliers, die personen zonder mondkapje kunnen weigeren, en handhavers, die personen zonder mondkapje kunnen beboeten, om "redelijk om te gaan met deze groep mensen".

Uitzonderingen op de verplichting

Binnen de publieke binnenruimtes gelden ook uitzonderingen. Zo hoeft er geen mondmasker gedragen te worden als iemand een vaste zitplaats heeft. Bij het verlaten van die plaats, bijvoorbeeld voor een toiletbezoek tijdens het kijken van een film in de bioscoop, moet het mondkapje weer op.

De uitzondering geldt niet voor het openbaar vervoer, waar te allen tijde in trein, bus, tram of metro het mondkapje gedragen moet worden. Overigens is nu ook bij bushaltes en op platformen van stations het dragen van een mondkapje verplicht.

Bij contactberoepen als kappers mag het mondkapje tijdelijk worden afgezet als bijvoorbeeld de baard wordt bijgewerkt of er nabij het gezicht geschoren moet worden. In het onderwijs geldt tijdens de les een uitzondering op de mondkapjesplicht.

Bepaal voor je reis: hoeveel mondkapjes heb ik nodig?

Er wordt dringend geadviseerd om vóór vertrek vanuit huis na te denken over de precieze reis: per vertrek van locatie is immers een nieuw of gewassen mondkapje nodig. Als er heen en weer wordt gereisd met het openbaar vervoer naar bijvoorbeeld werk of het theater, is dus een minimum van twee mondkapjes noodzakelijk.

Het kabinet adviseert om mondkapjes te gebruiken die te koop zijn bij de drogist of de supermarkt. Een spatscherm of sjaal is géén alternatief, omdat de neus en mond dan niet volledig bedekt zijn.