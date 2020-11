Vaccinontwikkelaar Moderna wil maandag voorwaardelijke toelating aanvragen bij het Europees Medicijnagentschap (EMA). Dit zou ervoor moeten zorgen dat het coronavaccin van het bedrijf snel op de markt komt.

Ook bevestigt Moderna de eerder al naar buiten gebrachte voorlopige onderzoeksresultaten: het vaccin is voor 94,5 procent effectief. Het onderzoek bevindt zich nu in de laatste fase.

Een voorwaardelijke marktvergunning zorgt ervoor dat een vaccin of geneesmiddel door het EMA goedgekeurd kan worden op basis van minder uitgebreide gegevens dan normaal het geval is. De farmaceut maakt in dit geval afspraken met het agentschap over het moment dat ze de volledige gegevens leveren.

Er zijn geen grote problemen aan het licht gekomen in de testfases. Moderna zegt dan ook dat het vaccin "een nieuw en krachtig middel zal zijn dat het verloop van deze pandemie kan veranderen".

De Europese Unie heeft eerder al een contract afgesloten met Moderna. De vaccinontwikkelaar zal 80 miljoen doses leveren en er is een mogelijkheid voor de EU om nog eens 80 miljoen doses te kopen. Van alle vaccins krijgt Nederland 3,89 procent. Dat betekent dat Nederland ruim drie miljoen doses van het Moderna-vaccin krijgt. Een vaccinatie bestaat uit twee doses.

Naast versnelde toelating in de EU vraagt Moderna ook goedkeuring aan bij de Food and Drug Administration (FDA), het Amerikaanse agentschap dat de kwaliteit van medicijnen controleert.