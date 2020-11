Het kabinet heeft nooit het verzoek gekregen van burgemeesters om dit jaar Black Friday te verbieden. Dat zegt een woordvoerder tegen het ANP, na uitspraken van de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb hierover.

Aboutaleb zei zondag in het tv-programma Buitenhof dat de 25 burgemeesters in het Veiligheidsberaad samen om een verbod hadden gevraagd, maar dat het kabinet daar niet toe wilde overgaan.

Een woordvoerder van het kabinet zegt zondag dat zo'n verbod ook juridisch lastig zou zijn. Bovendien hebben burgemeesters zelf de "ruimte en bevoegdheid om in te grijpen" als dat mogelijk is.

Volgens het kabinet is er wel met de burgemeesters gesproken over het spreiden van bezoekers op momenten dat het te druk is.

Zondag was het opnieuw druk in veel winkelgebieden. Rotterdam besloot uit voorzorg om alle winkels in het centrum om 17.00 uur al te sluiten, twee uur eerder dan normaal. In Amsterdam werd op drukke plekken eenrichtingsverkeer ingevoerd.

'Toestroom Belgen zorgde voor extra drukte'

In de zuidelijke steden Maastricht, Eindhoven en Breda was het ook druk dit weekend. Volgens Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad, kwam dit deels door de toestroom van Belgische bezoekers.

"Zij komen in Nederland winkelen omdat in België de niet-noodzakelijke winkels dicht zijn", zei hij daarover bij de NOS. Bruls vindt dat Nederland en België afspraken moeten maken en zal dit punt maandag behandelen tijdens het overleg van het Veiligheidsberaad.