Het afgelopen etmaal zijn er 4.499 meldingen van positieve coronatests binnengekomen bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), blijkt uit cijfers van het instituut. Dat is ruim zeshonderd tests minder dan het daggemiddelde (5.110) van de afgelopen week.

NU.nl kijkt naar het gemiddelde van de laatste zeven dagen, omdat de cijfers van dag tot dag erg kunnen fluctueren. De instabiliteit van de cijfers was voor experts van het RIVM en het Outbreak Management Team (OMT) een reden om versoepelingen in december af te raden.

De huidige cijfers bieden nog niet het "comfort" om te kunnen zeggen dat we richting versoepelingen gaan in december, zei premier Mark Rutte vrijdag bij een persconferentie na afloop van de ministerraad. Maar hij vindt het nog te vroeg om versoepelingen uit te sluiten.

"Het is ook goed om nog maar even te kijken hoe het de komende dagen verder gaat", aldus Rutte tegen de aanwezige verslaggevers.

Begin volgende week vraagt het kabinet weer advies aan het OMT over mogelijke versoepelingen in december. Op 8 december neemt het kabinet een besluit over welke maatregelen tijdens de feestdagen zullen gelden.

Nederland telt meer dan half miljoen positieve tests

Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) temperde de verwachtingen hierover eerder wel. Hij verwacht dat de gedeeltelijke lockdown ook na medio januari van kracht zal zijn.

In totaal telt Nederland nu meer dan een half miljoen positieve coronatests. Het dodental nadert langzamerhand de tienduizend: zo'n 9.200 coronapatiënten in Nederland zijn overleden.

Zaterdag steeg dat aantal met 59. Dat wil overigens niet zeggen dat al deze COVID-19-patiënten in de afgelopen 24 uur zijn overleden.

