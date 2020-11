Agenten zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag belaagd toen ze een illegaal feest in Den Haag beëindigden. Van de vijftig aanwezigen zijn er twee aangehouden, meldt de politie zaterdag.

Het feest vond plaats in een appartement aan de 1e Lulofsdwarsstraat. In de woning van 80 vierkante meter waren vijftig mensen aanwezig. De politie kwam ter plaatse nadat buren hadden geklaagd over geluidsoverlast.

Agenten maakten een einde aan het feest, maar een aantal mensen keerde zich tegen de politie. Eén agent werd geslagen en er werden vanuit het appartement onder meer drugs naar beneden gegooid. Daarnaast is een dienstauto van de politie beschadigd.

Een 21-jarige vrouw uit Den Haag en een 22-jarige man uit Italië zijn aangehouden. De vrouw wordt verdacht van het mishandelen van de agent en de man voor het belemmeren van de agenten. Ze zitten nog vast en worden vrijdag gehoord.

Burgemeester Jan van Zanen noemt het gedrag van de aanwezigen schandalig. Hij is wel blij dat de politie het feest snel heeft beëindigd. Van Zanen wijst erop dat het vanwege het coronavirus onverstandig is om met vijftig mensen in een woning te zijn. "We blijven streng handhaven op de coronamaatregelen en dus ook op deze illegale feesten", zegt hij.