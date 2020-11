Rotterdam, Amsterdam, Eindhoven en een aantal andere gemeenten roepen zaterdag op niet naar het centrum te komen, nadat het een dag eerder in meerdere winkelgebieden in het land te druk was geworden. Veel winkels bieden deze week vanwege Black Friday extra kortingen aan, waardoor er meer winkelend publiek op de been is dan normaal.

De winkels in het Rotterdamse centrum mogen na 17.00 uur geen nieuwe bezoekers meer toelaten en moeten een uur later dicht zijn. Dat is twee uur eerder dan normaal. De maatregel volgt nadat burgemeester Ahmed Aboutaleb vrijdag vanwege de drukte de winkels vervroegd liet sluiten tijdens de wekelijkse koopavond.

Rotterdam hoopt met deze maatregel te voorkomen dat het opnieuw zo druk wordt in de binnenstad, omdat het vrijdag vooral in de avond erg druk was. "Blijf zoveel mogelijk thuis en vermijd drukke plekken", zegt de gemeente. "Lokaal shoppen kan ook online."

Amsterdam waarschuwt dat het zaterdag in het winkelgebied te druk is. De gemeente riep vrijdag mensen op niet meer te komen winkelen in de binnenstad. Die oproep wordt nu herhaald. Mensen krijgen ook het verzoek hun feestinkopen lokaal bij ondernemers in de buurt te doen.

Den Haag roept mensen op hun bezoek aan de binnenstad vanwege de drukte uit te stellen. De Eindhovense burgemeester John Jorritsma vraagt mensen niet naar het centrum te komen. Wie wel naar de binnenstad moet, krijgt het dringende verzoek alleen te gaan. Tegen het Eindhovens Dagblad zegt hij dat mensen vanwege het coronavirus op zichzelf en elkaar moeten letten.

Ook een aantal andere gemeenten roept mensen op verstandig te winkelen. Zo wijst de gemeente Uden bijvoorbeeld op de coronamaatregelen van de Rijksoverheid, waarin mensen wordt geadviseerd doelgericht en alleen te winkelen.