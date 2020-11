De Britse nationale gezondheidsdienst NHS heeft de ziekenhuizen in het land gezegd dat ze over tien dagen kunnen beschikken over vaccins die ontwikkeld en geproduceerd zijn door Pfizer/BioNTech. Ook is de ziekenhuizen gevraagd om zich voor te bereiden op de toediening van de vaccins. Dat schrijft The Guardian vrijdag.

Mogelijk arriveren de eerste doses op 7 december. Er zou volgens de NHS dan enkele dagen later begonnen kunnen worden met vaccineren. Medisch personeel zal als eerste in aanmerking komen voor toediening. Bewoners van tachtig jaar en ouder en personeel van de zorginstellingen zouden daarna aan de beurt zijn.



De Britse regering had in september bepaald dat de tachtigplussers en bewoners van verzorgingscentra als eerste een prik zouden krijgen. "Als het NHS-personeel als eerste aan de beurt is, beschouwen we dat als verraad", zei een woordvoerder namens de zorgmanagers.



Maar door de aard van het vaccin zal waarschijnlijk worden afgeweken van deze prioriteitenlijst. Deskundigen zijn van mening dat de door bestanddelen het Pfizer-vaccin instabiel raakt en zijn effectiviteit verliezen als het te vaak wordt vervoerd.



Als het vaccin in de Britse ziekenhuizen komt, is het al twee keer vervoerd: eerst vanuit de fabriek in België naar een distributiecentrum in Engeland en van daaruit naar de ziekenhuizen. "Daarna moeten we het binnen vijf dagen verwerken, want anders is de houdbaarheidsdatum verstreken", aldus een ziekenhuisdirecteur tegen The Guardian.