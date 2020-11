De Britse nationale gezondheidsdienst NHS heeft de ziekenhuizen in het land gezegd dat ze over tien dagen kunnen beschikken over vaccins die ontwikkeld en geproduceerd zijn door Pfizer/BioNTech. Ook is de ziekenhuizen gevraagd om zich voor te bereiden op de toediening van de vaccins. Dat schrijft The Guardian vrijdag.

Mogelijk arriveren de eerste doses op 7 december. Er zou volgens de NHS dan enkele dagen later begonnen kunnen worden met vaccineren. Medisch personeel zal als eerste in aanmerking komen voor toediening. Bewoners van tachtig jaar en ouder en personeel van de zorginstellingen zouden daarna aan de beurt zijn.



De Britse regering had in september bepaald dat de tachtigplussers en bewoners van verzorgingscentra als eerste een prik zouden krijgen. "Als het NHS-personeel als eerste aan de beurt is, beschouwen we dat als verraad", zei een woordvoerder namens de zorgmanagers.



Maar door de aard van het vaccin zal waarschijnlijk worden afgeweken van deze prioriteitenlijst. Deskundigen zijn van mening dat de door bestanddelen het Pfizer-vaccin instabiel raakt en zijn effectiviteit verliezen als het te vaak wordt vervoerd.



Als het vaccin in de Britse ziekenhuizen komt, is het al twee keer vervoerd: eerst vanuit de fabriek in België naar een distributiecentrum in Engeland en van daaruit naar de ziekenhuizen. "Daarna moeten we het binnen vijf dagen verwerken, want anders is de houdbaarheidsdatum verstreken", aldus een ziekenhuisdirecteur tegen The Guardian.

De Verenigde Staten verwachten ook in de loop van december de eerste Amerikanen met een coronavaccin in te enten. Het plan is om vaccins binnen 24 uur na goedkeuring naar de inentingsplekken te laten brengen door de Amerikaanse medicijndienst FDA, aldus de immunoloog die operatie ‘Warp Speed’ leidt. Hij hoopt dat "misschien op 11 of 12 december" kan worden begonnen met inenten.

RIVM: Start vaccinatie 'waarschijnlijk niet' voor einde van het jaar

De kans is klein dat nog voor het einde van dit jaar de eerste Nederlanders zijn gevaccineerd tegen het coronavirus. Dat zei de programmadirecteur voor de coronavaccinatie van het RIVM, Jaap van Delden, afgelopen woensdag.

Het is "zoals het er nu uitziet niet waarschijnlijk, maar het is ook niet onmogelijk. We doen er alles aan, maar we hebben onvoldoende informatie om te zeggen of het nog dit jaar lukt. Niet alle stappen kunnen we zelf aansturen", aldus Van Delden.

Hij zegt niet de indruk te hebben dat Nederland achterloopt bij de buurlanden. Een vaccin moet eerst worden toegelaten tot de markt, daarna moet de levering worden vrijgegeven en uiteindelijk volgt de levering zelf. "Alle Europese landen zullen een vaccin pas inzetten als dat geregistreerd is", aldus Van Delden.

