De Belgische autoriteiten hebben vrijdag besloten dat de niet-essentiële winkels in het land vanaf 1 december weer open mogen. Onder meer kleding- en meubelzaken moesten begin november dicht vanwege de vele coronabesmettingen. Ook mogen huishoudens met Kerst maximaal één knuffelcontact uitnodigen.

Het overlegcomité van de federale en regionale regeringen heeft besloten dat de winkels onder voorwaarden weer de deuren mogen openen. Volgens Belgische media is het de bedoeling dat mensen alleen naar de winkel gaan en dus niet in groepjes.

Verder heeft de Belgische premier Alexander De Croo aangekondigd dat Belgen met Kerst maar één knuffelcontact van buiten het huishouden mogen uitnodigen. Alleenstaanden mogen op 24 en 25 december twee nauwe contacten tegelijk ontvangen.

Veel winkels zijn dicht sinds de gedeeltelijke lockdown die op 2 november werd ingevoerd. Het gaat hierbij om winkels die volgens de autoriteiten niet essentieel zijn. Onder meer supermarkten en apotheken vallen daar niet onder en bleven open. De beperkingen waren in eerste instantie opgelegd voor een periode van zes weken.

Belgische cijfers tonen verbeteringen, maar situatie 'blijft gevaarlijk'

De avondklok blijft wel gelden, waardoor inwoners tussen 0.00 en 5.00 uur niet buiten mogen zijn. Er komt voor de feestdagen een algeheel vuurwerkverbod. Volgens De Croo blijft de situatie in het land nog steeds "bijzonder gevaarlijk".

België lijkt de piek van de tweede golf achter de rug te hebben. Afgelopen week werden gemiddeld 2.765 nieuwe positieve tests per dag gemeld, een daling van 37 procent ten opzichte van een week eerder. Op 27 oktober werden bij de autoriteiten nog 22.210 positieve tests binnen één etmaal gemeld.

Ook worden er de laatste tijd minder nieuwe sterfgevallen gemeld. Dat waren er afgelopen week gemiddeld 149 per dag. Dat is 21,3 procent minder dan een week eerder. Begin deze maand werden meermaals meer dan tweehonderd nieuwe gevallen per dag gemeld.

Er vinden ook steeds minder ziekenhuisopnames van coronapatiënten plaats, maar de ziekenhuizen zijn nog steeds vol. Vorige week werden gemiddeld 256 nieuwe opnames per dag gemeld. Een week eerder waren het er 31 procent meer. Het aantal opnames piekte op 5 november met 559 nieuwe gevallen.