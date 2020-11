Bij het RIVM zijn in het afgelopen etmaal 5.790 positieve coronatests geregistreerd. Daarmee overstijgt het aantal nieuwe positieve tests voor het eerst deze week het gemiddelde van de laatste zeven dagen (5.101).

Omdat de dagelijkse cijfers erg kunnen fluctueren, kijkt NU.nl naar het gemiddelde van de laatste zeven dagen. De instabiliteit van de cijfers was voor experts van het RIVM en het Outbreak Management Team (OMT) een reden om versoepelingen in december af te raden.

De daling van de coronacijfers is volgens het RIVM gestagneerd. Vorige week werden met enige regelmaat ruim vijfduizend positieve coronatests gemeld en een keer zelfs meer dan zesduizend.

In deze week kwamen de aantallen tot dusver tussen de vier- en vijfduizend uit. "Dat is positief, maar het zijn nog steeds te veel positieve tests", zei een woordvoerder donderdag tegen NU.nl.

Vrijdag zijn ruim duizend meer positieve tests geregistreerd dan in de voorgaande dagen. Deze ontwikkeling en het gestegen reproductiegetal (R) duiden erop dat de situatie amper is verbeterd.

Gedeeltelijke lockdown mogelijk tot na half januari van kracht

Het kabinet wil op 8 december beslissen welke maatregelen tijdens de feestdagen zullen gelden, hoewel minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) eerder deze week al de verwachtingen temperde. Hij verwacht dat de gedeeltelijke lockdown ook na medio januari van kracht zal zijn.

In totaal telt Nederland nu meer dan een half miljoen positieve coronatests. Het dodental nadert langzamerhand de tienduizend: zo'n 9.200 coronapatiënten in Nederland zijn overleden.



Vrijdag steeg dat aantal met 84. Dat wil overigens niet zeggen dat al deze COVID-19-patiënten in de afgelopen 24 uur zijn overleden.