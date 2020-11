Nederlandse artsen mogen het virusremmende middel remdesivir blijven gebruiken bij de behandeling van coronapatiënten, ondanks dat de WHO het middel afraadt. Dat adviseert de Stichting Werkgroep Antibioticabeleid (SWAB) donderdag.

Een week geleden adviseerde de Wereldgezondheidsorganisatie WHO landen om niet langer het 'coronamiddel' remdesivir te gebruiken bij coronapatiënten in ziekenhuizen. Het middel zou volgens de WHO "geen significant effect" hebben op de gezondheid van patiënten, ongeacht hun conditie.

SWAB, een stichting die zich bezighoudt met de kwaliteit van het antibioticagebruik in Nederland, en een expertgroep van de Federatie Medische Specialisten (FMS) zien in het statement van de WHO geen reden om hun advies bij te stellen. Zij hadden eerder geconstateerd dat het toedienen van remdesivir geen levensreddend middel is of kan voorkomen dat patiënten naar de intensive care moeten, maar wel dat er een "significant sneller herstel is waargenomen".

SWAB en de FMS noemen het advies van de WHO een "zwakke/voorwaardelijke aanbeveling" die tot stand is gekomen "vanuit een mondiaal perspectief waarbij o.a. rekening werd gehouden met evenredige vertegenwoordiging uit verschillende soorten landen". De stichting en de federatie hebben op basis van dezelfde data een andere conclusie getrokken.

Remdesivir alleen gebruikt op verpleegafdelingen

In principe wordt het middel in Nederland alleen gebruikt bij coronapatiënten met ademhalingsproblemen die op een verpleegafdeling van een ziekenhuis liggen. COVID-19-patiënten op de intensive care krijgen het middel niet.

"Of en hoeveel de opnameduur/herstelperiode in de huidige Nederlandse situatie nog relevant verkort kan worden door toediening van remdesivir, en of dat kosteneffectief is, is nu nog onbekend", aldus de stichting. "Zolang dit inzicht ontbreekt, adviseert de FMS-SWAB-groep niet tégen het gebruik van remdesivir bij bovenstaande patiëntengroep, maar beschouwt het als een optie in deze patiëntengroep."

Het advies van de WHO werd vorige week vrijdag gepubliceerd in het British Medical Journal. Daarin wordt aanbevolen om "remdesivir niet toe te dienen naast de gebruikelijke zorg voor de behandeling van patiënten die met COVID-19 in het ziekenhuis zijn opgenomen, ongeacht de ernst van de ziekte".

De Europese Commissie heeft in de afgelopen maanden honderdduizenden doses van het middel aangekocht bij de fabrikant Gilead. Het middel werd oorspronkelijk ontwikkeld als medicijn tegen het ebolavirus.

