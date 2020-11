De tweede golf van sterfgevallen die vermoedelijk wordt veroorzaakt door het coronavirus heeft tot nu toe minder slachtoffers geëist dan de eerste. Ook neemt de oversterfte langzaam af. De afgelopen week zijn er 364 mensen meer overleden dan normaal voor deze tijd van het jaar, zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag.

Vorige week (week 47, 16 tot en met 22 november) kwamen naar schatting 3.336 mensen te overlijden. Dat zijn er 364 meer dan de afgelopen jaren normaal was rond deze tijd. Wel wordt de dalende trend van de afgelopen weken voortgezet. Een week eerder telden de statistici nog 3.530 overlijdens, 598 meer dan gemiddeld.

Het is nu al negen weken zo dat er meer mensen overlijden dan normaal. In die periode overleden in totaal 3.900 meer mensen dan gebruikelijk. Dat is minder dan tijdens de eerste golf, toen in negen weken 9.000 mensen meer overleden dan gewoonlijk.

De tweede golf lijkt zich wel uit te strekken over een langere tijd. In de negende week van de eerste golf had het sterftecijfer weer een normaal niveau bereikt en dat is nu nog niet het geval.

Toen de coronapandemie veel slachtoffers eiste in het voorjaar, overleden in alle leeftijdsgroepen meer mensen, maar vooral bij de 65-plussers. Door de huidige opleving van het virus overlijden alleen opvallend veel ouderen. Bij mensen onder de 65 is de sterfte nauwelijks hoger dan normaal.