De coronacijfers in België gaan de goede kant op, maar zijn er nog wel veel littekens, zegt de Belgische topviroloog Marc Van Ranst donderdag in gesprek met NU.nl. Hoewel het keerpunt in het aantal nieuwe positieve tests lijkt te zijn bereikt, liggen de Belgische ziekenhuizen nog altijd vol.

In de afgelopen dagen telde België 351 positieve tests op de 100.000 personen, waar het een paar weken geleden nog boven de 1.000 zat. Het is echter nog te vroeg om positief gestemd te zijn, zegt Van Ranst.

"Wanneer je kijkt naar dat cijfer dan denk je: goed bezig. We doen het beter dan Duitsland, maar we moeten niet vergeten dat we heel hoog hebben gestaan", aldus Van Ranst. "Daar dragen we nu nog altijd de littekens van in het feit dat de ziekenhuizen nog vol liggen en ze op de intensive care nog heel wat werk hebben met COVID-19-patiënten, in tegenstelling tot andere landen die lager zijn gebleven in het aantal besmettingen."

Het ergste wat kan gebeuren is dat een land op een hoog 'plateau' aan besmettingen blijft, een rechte lijn in de besmettingscurve, legt Van Ranst uit. "Als je eenmaal naar beneden gaat in het aantal vastgestelde besmettingen, dan is het belangrijk om ook met enige snelheid naar beneden te blijven gaan. Anders doe je je gezondheidssector absoluut geen plezier."

Daarom moeten er volgens de topviroloog voorzichtig worden omgegaan met versoepelingen. "Elke versoepeling heeft invloed, en je wil ervoor zorgen dat je op een niveau komt waarop de normale zorg op een gewone manier kan functioneren. Pas dan kan je denken aan serieuze versoepelingen."

'Kerst in kleine kring betekent niet dat het niet betekenisvol kan zijn'

Van Ranst begrijpt daarom ook dat Nederland nog even wil wachten met het doen van aanbevelingen voor het vieren van de feestdagen. Het is gezien de huidige situatie met het virus nog niet duidelijk welke richting het virus opgaat, en daarom moeten de overheden voorzichtig zijn in het versoepelen van de maatregelen tijdens de feestdagen.

"Het is nog een maand tot Kerstmis. Dat is nog een hele tijd", aldus Van Ranst. "En ik ben nog heel benieuwd naar het verloop van het virus in de Verenigde Staten na Thanksgiving."

Dat mensen Kerst met familie willen vieren zoals ze dat gewend zijn, snapt Van Ranst. "Maar aan de andere kant moeten we allemaal inzien dat dit dit jaar niet kan gebeuren. Iedereen gaat Kerstmis vieren en ik mag hopen dat er met de moderne communicatiemiddelen die er nu zijn toch zo veel mogelijk contact wordt gehouden. Maar dat fysiek samenkomen met heel de familie, dat zou ik op dit moment niet aanraden."

Kerst gaat dit jaar meer ingetogen zijn, en wordt intiem in eigen kring gevierd, zegt de topviroloog. "Maar dat wil niet zeggen dat je geen betekenisvolle Kerst kan krijgen."

Luister het gehele interview met Marc Van Ranst vrijdagochtend in de NU.nl-podcast Dit wordt het nieuws.