Amerikanen vieren donderdag een sobere variant van Thanksgiving Day, een dag die altijd werd getypeerd door parades en familiediners. Amerikanen kopen dit jaar volop een kleiner type kalkoen (het bekendste thanksgivinggerecht), de jaarlijkse parades zijn ingekort en hebben geen publiek.

De Macy's Thanksgiving Day Parade in New York, een jaarlijkse optocht met gigantische ballonnen, is aanzienlijk kleiner. De route is korter en toeschouwers zijn niet welkom. De Amerikaanse zender NBC zendt de optocht uit zodat alle Amerikanen deze "veilig vanuit huis" kunnen volgen.

Om ook thuis een veilige feestdag tegemoet te gaan, hebben autoriteiten de bevolking opgeroepen om niet te reizen naar familieleden.

Aangezien veel Amerikanen voldoen aan de oproep, is er ook behoefte aan passende maaltijden. Traditioneel deelt een gezelschap op Thanksgiving een kalkoen.

Met de coronamaatregelen is er behoefte aan kleinere kalkoenen voor kleinere gezelschappen, maar kalkoenhouders hebben te weinig van deze vogels. "Net als voor de rest van het land is het een uitdagend jaar voor de kalkoenproducenten," aldus de National Turkey Federation.

Wel kon de Amerikaanse president Donald Trump de jaarlijkse traditie voortzetten, waarbij de president 'gratie verleent' aan een kalkoen zodat deze niet op de dinertafel belandt.

Zeker vijf miljoen mensen negeren oproep om niet te reizen

Zeker vijf miljoen mensen hebben in de afgelopen dagen toch besloten om per vliegtuig hun familie te bezoeken. Bijna 40 procent van Amerikanen is volgens de Ohio State University van plan om met tien personen of met andere huishoudens samen te komen, wat gezien wordt als een 'risicovolle bijeenkomst'.

Dit zou volgens experts kunnen leiden tot een aanzienlijke stijging van het dodental door COVID-19. Op de vooravond van de feestdag, woensdagavond, meldde de Verenigde Staten nog een recordaantal nieuwe sterfgevallen, namelijk 2.400.

De pandemie zorgt ook voor druk op voedselbanken en daklozencentra. Traditioneel krijgen Amerikaanse hulpbehoevenden een maaltijd aangeboden op Thanksgiving, maar het aantal hulpbehoevenden is door de pandemie sterk toegenomen. De corona-uitbraak heeft geleid tot veel werkloosheid en armoede.

Thanksgiving is feestdag uit dankbaarheid voor goede oogst

Thanksgiving vindt in de Verenigde Staten plaats op de vierde donderdag van November, in Canada wordt het al een maand eerder gevierd. Op deze feestdag uiten Amerikanen hun dankbaarheid voor goede oogst (traditioneel danken zij God) en andere goede dingen waar zij dankbaar voor zijn.

De dag wordt geassocieerd met de vroege kolonisten, die kort na hun aankomst uit Europa in de zeventiende eeuw een slechte oogst hadden. Het verhaal luidt dat deze kolonisten werden geholpen door inheemse Amerikanen, waardoor er uiteindelijk toch genoeg voedsel was om de winter door te komen. Na deze winter volgde een succesvolle oogst.

Veel inheemse Amerikanen zien Thanksgiving niet als een positieve dag. Zij zien de gebeurtenis in de zeventiende eeuw als het begin van het proces waarbij de kolonisten langzamerhand hun land begonnen in te nemen en inheemse populaties begonnen uit te roeien.