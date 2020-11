Frankrijk ziet de coronacijfers de goede kant opgaan en gaat daarom de lockdown vanaf zaterdag in fasen versoepelen. Hoewel Fransen onder bepaalde voorwaarden gezamenlijk de feestdagen kunnen vieren, blijven bars en restaurants tot in ieder geval 20 januari gesloten. Duitsland verwacht daarentegen de strenge maatregelen dit jaar niet meer kunnen versoepelen.

In een persconferentie zegt premier Jean Castex de frustratie van de Fransen over de lange duur van de maatregelen te begrijpen, maar laat hij ook weten dat de maatregelen vruchten beginnen af te werpen. Daardoor kunnen ze langzamerhand in fasen worden versoepeld.

De eerste fase van versoepeling gaat zaterdag in: op die dag mogen de winkels met inachtneming van de hygiënemaatregelen de deuren weer openen. En gebedshuizen mogen vanaf zaterdag tot dertig mensen verwelkomen.

Vanaf 15 december wordt de lockdown vervangen door een avondklok en mogen musea, bioscopen en theaters weer open.

Franse avondklok geldt niet tijdens feestdagen

De avondklok gaat in ieder geval tot eind januari gelden, aldus Castex. Alleen op 24 en 31 december wordt afgezien van de avondklok. "Maar dat betekent niet dat we Kerstmis of Nieuwjaar kunnen vieren zoals voorgaande jaren", voegde hij eraan toe. Het aantal contacten tijdens de feestdagen moeten alsnog worden beperkt. Concretere aanbevelingen geeft de Franse overheid in de aanloop naar de feestdagen.

Eind januari wordt vervolgens gekeken of de restaurants, middelbare scholen en universiteiten weer open kunnen. "Een moeilijke, maar noodzakelijke beslissing", noemde Castex de verlengde sluiting van horeca. Daarom wil hij van 2021 het 'jaar van de Franse gastronomie' maken. Verdere details hierover heeft hij echter nog niet gegeven.

Duitse coronaregels gelden waarschijnlijk tot in januari

In Duitsland gelden tot 20 december strenge maatregelen, maar die zullen met Kerst worden versoepeld. Tijdens Kerst mogen groepen van maximaal tien personen samenkomen, maakte bondskanselier Angela Merkel donderdag bekend. Ze wees er wel op dat de "moeilijke wintermaanden" zeker tot maart zullen duren en de maatregelen waarschijnlijk tot in januari van kracht blijven.

De stafchef van Merkel voegde daaraan toe dat het kabinet hoopt vanaf maart versoepelingen te kunnen doorvoeren: vanaf dat moment zou Duitsland op grote schaal inwoners kunnen vaccineren. Tot die tijd moeten sociale contacten vermoedelijk worden gelimiteerd.