De Verenigde Staten hebben in de afgelopen 24 uur, op de vooravond van Thanksgiving, het grootste aantal coronadoden per etmaal in zes maanden geregistreerd. Volgens de gegevens van de Johns Hopkins University in Baltimore overleden er in het laatste etmaal meer dan 2.400 personen aan de gevolgen van COVID-19.

De VS heeft tot dusver in totaal 262.090 doden te betreuren als gevolg van de corona-epidemie. Zeker 12,7 miljoen mensen raakten er al besmet met het longvirus. Geen ander land is zo hard getroffen door de pandemie.

Eerder deze maand bereikten de aantallen nieuwe besmettingen per etmaal in de VS nieuwe records, evenals de aantallen coronagerelateerde ziekenhuisopnames.

Op de vooravond van de Amerikaanse feestdag Thanksgiving leken er inmiddels minder Amerikanen onderweg te zijn naar familie. In de afgelopen dagen nam de ongerustheid in de VS toe als gevolg van beelden van drukke vliegvelden.

De afgelopen week reisden zo'n miljoen passagiers per dag met het vliegtuig, met het grootste aantal afgelopen zondag. Sinds de uitbraak in maart is het niet meer voorgekomen dat zoveel mensen op één dag binnen de VS het vliegtuig namen.

Joe Biden: 'Geef je niet over aan de vermoeidheid'

Aankomend president Joe Biden drong er in zijn Thanksgiving-toespraak op aan dat Amerikanen zich aan de maatregelen houden. "Er is echte hoop, tastbare hoop. Dus houd vol. Geef je niet over aan de vermoeidheid", zei Biden. "Jullie zullen je levens terugkrijgen. Het leven wordt weer normaal. Dat zal gebeuren. Dit blijft niet eeuwig voortduren."

De Amerikaanse topimmunoloog Anthony Fauci had Amerikanen medio oktober al opgeroepen om Thanksgiving dit jaar over te slaan. "Het is helaas een risico als je met bezoekers van elders binnen bij elkaar komt", aldus de directeur van het National Institute of Allergy and Infectious Diseases. "Het is ongelukkig, want de familiebijeenkomst met Thanksgiving is een belangrijk onderdeel van de Amerikaanse traditie."

Thanksgiving Day is een nationale feestdag in de Verenigde Staten en Canada waarop traditioneel dank wordt gezegd voor de oogst, maar inmiddels is bedoeld voor al het goede in het leven. Normaal wordt het feest, dat in de VS altijd op de vierde donderdag in november valt, met de hele familie gevierd en daarvoor legt men normaal grote afstanden af.