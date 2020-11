Het kabinet verwacht dat de eerste coronavaccins van de Duitse farmaceut CureVac in het eerste kwartaal van 2021 geleverd worden. De eerste levering zal bestaan uit een half miljoen doses. Daarmee kunnen 250.000 Nederlanders ingeënt worden, want een vaccin bestaat uit twee doses. Dat schrijft minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) woensdag in een Kamerbrief.

Tot voor kort werden de eerste CureVac-vaccins in het tweede kwartaal van 2021 in Nederland verwacht. In totaal komen verspreid over een periode van ruim een jaar 8,7 miljoen doses van het CureVac-vaccin onze kant op. Daarmee kunnen dus 4,35 miljoen Nederlanders worden gevaccineerd.

CureVac werkt net als BioNTech/Pfizer aan de ontwikkeling van een mRNA-vaccin. Het lichaam krijgt met dit vaccin de instructie stukjes coronavirus te produceren. Die zorgen ervoor dat het immuunsysteem antistoffen aanmaakt.

Momenteel wordt nog gekeken welke dosering het best werkt en hoe goed het afweersysteem erop reageert. Tot nu toe is het vaccin alleen op gezonde volwassenen getest, waardoor nog niet bekend is of het ook geschikt is voor bijvoorbeeld ouderen.

Nog beperkt data beschikbaar

Het kabinet heeft een wetenschappelijk panel onder leiding van het RIVM om advies gevraagd over het vaccin. Dat panel concludeert onder andere dat op dit moment nog beperkte data beschikbaar zijn van CureVac.

Wel heeft het vaccin volgens De Jonge "een acceptabel veiligheidsprofiel" en is het vaccin in staat om antistoffen en een gunstige T-cel-respons op te wekken tegen het coronavirus. Het vaccin moet nog worden goedgekeurd door de Europese medicijnautoriteiten.

Nederland heeft - via de Europese Commissie - in totaal met zes producenten afspraken gemaakt over de aanschaf van coronavaccins. Daarvan worden ook de vaccins van BioNTech/Pfizer en Moderna in het eerste kwartaal van volgend jaar verwacht.