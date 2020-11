De Europese Unie heeft ook een contract afgesloten met vaccinontwikkelaar Moderna, maakt de Europese Commissie woensdag bekend. Het is de zesde vaccinontwikkelaar waar de EU een contract mee heeft afgesloten.

Moderna zal 80 miljoen doses aan de EU leveren zodra het vaccin is goedgekeurd door het Europees medicijnagentschap (EMA). Daarnaast heeft de EU de mogelijkheid om nog eens 80 miljoen doses te kopen.

Van alle vaccins krijgt Nederland 3,89 procent, dat betekent dat Nederland ruim drie miljoen doses van het Moderna-vaccin krijgt. Een vaccinatie bestaat uit twee doses.

Eerder deze maand meldde Moderna dat de prik voor ruim 94 procent effectief is. Het onderzoek bevindt zich momenteel in de laatste fase.

De inenting moet bij een temperatuur van -20 graden bewaard worden, maar in een koelkast kan het vaccin een maand goed blijven. Moderna verwacht dat de eerste prikken in het eerste of tweede kwartaal van 2021 geleverd kunnen worden.