Het RIVM meldt dat in de afgelopen 24 uur 4.947 positieve coronatests zijn geregistreerd. Dat zijn er minder dan het dagelijkse gemiddelde van de afgelopen week (5.276). Het zijn wel bijna duizend gevallen meer dan op dinsdag (3.979), toen het RIVM voor het eerst sinds 4 oktober minder dan 4.000 positieve tests registreerde.

In de afgelopen weken was het aantal bevestigde besmettingen op dinsdagen doorgaans wel wat kleiner dan op de dagen erna. Dat kan komen doordat minder mensen zich laten testen in het weekend en er vaak een vertraging in de registraties zit. Maandag meldden de GGD's nog 5.214 positieve tests bij het RIVM.

Het aantal coronagerelateerde sterfgevallen kwam woensdag uit op 79. Dat wil niet zeggen dat al deze coronapatiënten in de afgelopen 24 uur zijn overleden. Deze meldingen komen vanwege de verwerkingstijd soms wat later binnen bij het RIVM.

Momenteel liggen er 1.839 coronapatiënten in het ziekenhuis. Dat zijn er 86 minder dan dinsdag. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

1.310 van deze patiënten worden behandeld op reguliere afdelingen, 89 minder dan dinsdag. 529 ic-bedden worden nu bezet door coronapatiënten, 3 meer dan dinsdag.

Reproductiegetal gestegen tot boven de 1

Dinsdag daalde het aantal positieve tests op weekbasis voor de vierde week op rij. Wel was de afname ten opzichte van een week eerder klein te noemen: het aantal positieve gevallen daalde van 37.706 naar 36.931.

Het reproductiegetal (R) is inmiddels gestegen tot boven de 1 (1,02). Dit betekent dat 100 mensen met het coronavirus samen 102 anderen besmetten. Vorige week was nog sprake van een R van 0,89. Het RIVM kijkt vanwege de betrouwbaarheid steeds naar het reproductiegetal van twee weken eerder.

Het instituut ziet het aantal besmettingen toenemen in de leeftijdsgroepen tot zeventien jaar. In alle overige leeftijdsgroepen daalde het aantal nieuwe besmettingen licht.