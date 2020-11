Het aantal nieuwe coronagerelateerde sterfgevallen in Polen wordt steeds groter. De autoriteiten melden woensdag nog eens 674 sterfgevallen. Dat is een dagrecord voor het land dat nu in totaal 14.988 overleden coronapatiënten telt.

Daarnaast blijkt uit de nieuwste cijfers dat Polen in 24 uur tijd 15.362 positieve tests heeft geregistreerd. Begin november werden op dagbasis meer dan 27.000 nieuwe gevallen gemeld.

Het land heeft sinds de corona-uitbraak 924.422 besmettingen en 5.631 coronagerelateerde sterfgevallen geregistreerd. Daarmee is Polen statistisch gezien een van de zwaarst getroffen landen van Europa.

De meeste meldingen dateren van afgelopen maand. Op de laatste dag van oktober telde Polen namelijk 362.731 bevestigde besmettingen en 5.631 sterfgevallen. Hoewel het beter lijkt te gaan met de besmettingscijfers, neemt het aantal nieuwe sterfgevallen nog steeds toe.

De Poolse regering voerde deze maand nog extra maatregelen in om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Zo geven scholen afstandsonderwijs, is de horeca gesloten en zijn de meeste winkels dicht. Ook zijn samenkomsten met meer dan vijf personen verboden.

De regering maakte woensdag ook bekend dat de skipistes in het land tijdens de schoolvakanties open mogen, maar alleen voor lokale inwoners. Ook werd een versoepeling aangekondigd: winkelcentra mogen in de aanloop naar Kerstmis weer beperkt open.