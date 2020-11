Twee van de relschoppers die tijdens een demonstratie tegen coronamaatregelen in Den Haag onrust veroorzaakten, zijn woensdag door de politierechter veroordeeld tot cel- en taakstraffen. Bij de demonstratie op 21 juni werden agenten aangevallen.

Bij de politierechter staan woensdag en donderdag in totaal dertien verdachten terecht.

De reeks rechtszaken is begonnen met die tegen Gregor K. (34) uit Den Haag, die tijdens de rellen met een harde karatetrap het schild van een vrouwelijke ME'er raakte. Dit is vastgelegd op camerabeelden. K. heeft bekend te hebben getrapt. "Dat vind ik spijtig", aldus de man, die op andere beelden rennend in de richting van een aanhoudingseenheid van de politie te zien is.

De rechter heeft de uit de hand gelopen demonstratie omschreven als een veldslag. K. heeft drie maanden cel, waarvan één maand voorwaardelijk, opgelegd gekregen.

Leon den H. (20) uit Rotterdam werd veroordeeld tot een taakstraf van 180 uur en een voorwaardelijke celstraf van een maand. Den H. gooide tijdens de demonstratie met wegafzettingmateriaal en wierp een bierblikje richting de politie. "Ik zal het niet meer doen. Het is niet zo slim geweest om daarin verzeild te raken", zei Den H. tegen de rechter.

In de loop van de dag zullen meer vonnissen volgen.

De demonstratie op 21 juni werd aanvankelijk verboden, maar desondanks kwamen er alsnog mensen naar het Malieveld. Demonstranten gooiden stenen en rookbommen naar de politie. Tijdens de ongeregeldheden werden in totaal 425 mensen gearresteerd.