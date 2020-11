Populaire wintersportlanden in het Alpengebied worstelen met het komende wintersportseizoen. Het aantal positieve coronatests loopt nog altijd op, waardoor sommige landen pleiten voor een gezamenlijke sluiting van de wintersportgebieden. Andere landen zien daar geen heil in en hebben de skipistes juist weer geopend. Een overzicht.

Premier Italië raadt skiën tijdens vakantie af en wil Europees beleid

De Italiaanse premier Giuseppe Conte heeft inwoners opgeroepen tijdens de kerstvakantie niet op wintersport te gaan om zo de tweede coronagolf in het land te beteugelen.

De skigebieden in Italië zijn vooralsnog gesloten. Wel werken de organisaties aan maatregelen waardoor de gebieden wel open kunnen, zoals een beperking van het aantal wintersporters in de skiliften of van het aantal te verkopen skipassen per dag. Of de maatregelen voldoende zijn voor de overheid om het openen van de gebieden toe te staan, moet nog blijken.

Conte pleit al wel voor een Europees beleid met betrekking tot het openen van de wintersportgebieden. Hij zegt met de Duitse bondskanselier Angela Merkel en de Franse president Emmanuel Macron gesproken te hebben over het volgens hem "Europese probleem". "Als Italië alle skiliften zonder enig support van Frankrijk, Oostenrijk en andere landen sluit, dan nemen Italiaanse toeristen het risico om naar het buitenland te reizen en op die manier een besmetting mee naar huis te nemen", zei hij dinsdag tegen de Italiaanse zender LA7.

Frankrijk: skigebieden dit jaar waarschijnlijk niet meer open

Macron heeft ook gezegd de begindata van het wintersportseizoen te willen coördineren met andere landen in het Alpengebied.

In Frankrijk blijven de skigebieden tot zeker het einde van het jaar gesloten. Macron acht het door de risico's van het virus "onmogelijk" om de wintersport snel te laten hervatten en zegt dat een opening in januari waarschijnlijker is, indien de omstandigheden gunstig zijn.

Franse pistes blijven waarschijnlijk de rest van het jaar leeg. (Foto: ANP)

Oostenrijkse wintersportgebieden hopen op opening na lockdown

Een gezamenlijke sluiting van de wintersportgebieden kan echter niet op veel steun vanuit Oostenrijk rekenen. "Als de EU skigebieden wil verplichten om gesloten te blijven, dan kost dat tot 2 miljard euro", stelde minister van Financiën Gernot Blümel. "Als dat werkelijk is wat de EU wil, dan moeten ze er ook voor betalen."

Volgens Blümel zijn wintersportvakanties in Oostenrijk, met inachtneming van een aantal maatregelen, veilig. Zo is er geen après-ski, moeten mensen onderling afstand houden en zijn mondmaskers in openbare ruimten verplicht.

In Oostenrijk werd op 3 november een lockdown ingevoerd, die tot in ieder geval 6 december gaat duren. Gezondheidsfunctionarissen hameren erop dat de maatregelen alleen geleidelijk versoepeld kunnen worden indien de cijfers gunstig blijven.

Wintersportgebieden in het land zetten hun zinnen op een opening vrijwel gelijk na het opheffen van de lockdown. Enkele populaire bestemmingen hebben hun openingsdata al bekendgemaakt: Mayrhofen gokt op 6 december en Ischgl hoopt op 17 december open te gaan.

Wintersportgebieden in Zwitserland gewoon open

Ondanks een oplopend aantal positieve tests zijn de skibanen in Zwitserland geopend. Hoewel een wintersportvakantie mogelijk is in het land, moeten de toeristen zich wel houden aan een aantal maatregelen. Zo hopen de Zwitserse autoriteiten besmettingen tijdens de wintersport te voorkomen.

Sneeuwliefhebbers moeten onder meer een mondmasker dragen in de rij voor de skilift en in de lift zelf. Ze moeten daarnaast zoveel mogelijk afstand houden.

Zwitserse wintersporters dragen een mondmasker terwijl ze wachten op de skilift. (Foto: ANP)

Duitsland overlegt woensdag over verlengen gedeeltelijke lockdown

In Duitsland maakte bondskanselier Merkel woensdag bekend dat de gedeeltelijke lockdown wordt verlengd tot zeker 20 december. Tot die tijd zijn de wintersportgebieden dus in elk geval dicht. Of er de laatste dagen van het jaar nog wel geskied en gesnowboard kan worden, is maar zeer de vraag.

De minister-president van Beieren Markus Söder heeft zich al eerder openlijk uitgesproken tegen eventuele versoepelingen (waar een deel van het land op hoopte) en pleitte juist voor een start van het wintersportseizoen op 19 januari.

De Duitse staatssecretaris en parlementariër Thomas Bareiss acht een algemeen skiverbod niet noodzakelijk en zelfs verkeerd. Volgens hem kan je bijvoorbeeld op skipistes een maximum aantal mensen toelaten door het aantal toegangspassen te beperken.