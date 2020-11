De vreugdevuren op het strand van Scheveningen gaan ook dit jaar niet door, maakt de gemeente Den Haag dinsdagavond bekend. Vanwege de coronamaatregelen kan de gemeente geen vergunning voor evenementen afgeven. Ook in de rest van Den Haag zijn vuurstapels tijdens de jaarwisseling niet toegestaan.

Burgemeester Jan van Zanen van Den Haag heeft de bouwers van de vreugdevuren in Scheveningen, Duindorp, Escamp en Laak de boodschap dinsdag persoonlijk meegedeeld tijdens een overleg. "Dit is een enorme domper voor iedereen", zegt hij.

Na de vonkenregen op Scheveningen in 2019 stelde de Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV) dat vreugdevuren alleen nog plaats konden vinden met een evenementenvergunning. Vanwege de coronamaatregelen kan dat dit jaar echter niet.

"De vreugdevuren in deze nieuwe vorm verdienen een eerlijke kans. Zelfs met een eventuele verlichting van de coronamaatregelen later dit jaar, mag waarschijnlijk slechts een zeer gering aantal mensen worden toegelaten op het evenemententerrein en wordt de voorbereidingstijd voor zowel bouwers als gemeente te kort om de vreugdevuren plezierig en veilig te kunnen organiseren", zegt Van Zanen. "Daarnaast levert het voor alle partijen te veel onzekerheid en onaanvaardbare (financiële) risico's op en is de kans op een grote toestroom van belangstellenden te groot".

Tweede jaar op rij dat vreugdevuren niet door gaan

Ook vorig jaar maakte de gemeente bekend dat de vreugdevuren niet door konden gaan, nadat de vuren in Duindorp en Scheveningen bij de jaarwisseling van 2019 zo groot werden, dat er een vonkenregen boven Den Haag en Scheveningen ontstond.

Traditiegetrouw worden op de stranden in Scheveningen en Duindorp vreugdevuren georganiseerd tijdens de jaarwisseling.

Het besluit van de gemeente veroorzaakte in Duindorp dagenlang ongeregeldheden, waarbij de politie tientallen arrestaties heeft verricht.

De burgemeesters en bouwers roepen de inwoners van Laak, Escamp, Duindorp en Scheveningen daarom op om de rust te bewaren, zowel voor als tijdens de jaarwisseling.