Inwoners van het Verenigd Koninkrijk mogen van 23 tot en met 27 december met in totaal drie huishoudens samenkomen vanwege Kerstmis, melden de autoriteiten dinsdag. Er wordt benadrukt dat deze samenkomsten alleen mogen plaatsvinden bij mensen thuis, in gebedshuizen of buiten.

Engeland, Schotland, Wales en Noord-Ierland hebben gezamenlijk besloten om de restricties rondom Kerstmis voor een aantal dagen te versoepelen. Beperkingen op reizen binnen het Verenigd Koninkrijk worden daarom tijdelijk opgeheven.

"Mensen willen bij hun dierbaren en hun naasten zijn op de belangrijkste feestdag van het jaar", zegt de Britse minister Michael Gove (Kabinetszaken). De Schotse premier Nicola Sturgeon waarschuwt wel dat het virus niet op vakantie is. "Wees voorzichtig", zegt ze. "Blijf thuis als dat kan."

De aankondiging over de feestdagen volgt nadat eerder op de dag bekend werd dat in het Verenigde Koninkrijk in 24 uur tijd 11.299 nieuwe positieve coronatests zijn geregistreerd. Dat is 27,6 procent minder dan het gemiddelde van afgelopen week.

Maandag zijn ook 608 coronagerelateerde sterfgevallen gemeld. Sinds vorige week woensdag zijn het er in totaal 3.094, een stijging van 4 procent ten opzichte van een week eerder. Het Verenigd Koninkrijk telt in totaal 66.713 sterfgevallen met COVID-19 als doodsoorzaak en heeft daarmee de meeste coronadoden in Europa.