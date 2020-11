Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) schrijft dinsdag bij de publicatie van de wekelijkse update van de coronacijfers dat vrijwel alle leeftijdsgroepen minder vaak positief testen op het virus. Alleen jongeren tot 17 jaar testen vaker op het coronavirus, en volgens een woordvoerder van het RIVM gebeurt dat in vrijwel alle gevallen op school.

RIVM-baas Jaap van Dissel legde vorige week woensdag tijdens een technische briefing aan de Tweede Kamer ook al uit dat het aandeel jongeren dat besmet raakt op school, toeneemt. Tussen 9 en 15 november vond ruim 6 procent van alle besmettingen plaats op school.

Alle scholen in het basis- en voortgezet onderwijs openden uiterlijk 31 augustus weer hun deuren. Vanaf oktober, toen de tweede coronagolf zijn voorlopige piek naderde, nam het aandeel dertien tot zeventienjarigen dat op school besmet raakt explosief toe, blijkt uit data (pdf.) die Van Dissel deelde.

Een woordvoerder van de VO-raad legt in gesprek met NU.nl uit dat er geen landelijk beleid is voor als er een besmetting plaatsvindt op school. "Onderwijsinstellingen zijn verplicht om elke besmetting te melden bij de GGD, waarna een plan wordt opgesteld", aldus de woordvoerder.

De GGD kan er bijvoorbeeld voor kiezen om alleen de besmette leerling buiten de klas te houden en online onderwijs te geven. In andere gevallen moet een hele klas enige overstappen op onderwijs op afstand. Volgens de woordvoerder kan er ook geen landelijk beleid worden geschetst: "Ieder schoolgebouw en klasindeling is anders."

OMT wil kerstvakantie verlengen

Het Outbreak Management Team (OMT) adviseerde dinsdag om de kerstvakantie met één week te verlengen. Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) reageerde na afloop van het Vragenuur kort op de ideeën van de gezondheidsexperts. "We hebben gezien dat het in de herfstvakantie heeft gewerkt, maar er is in het kabinet nog geen besluit over genomen."

Het kabinet heeft meermaals herhaald dat op 8 december een knoop wordt doorgehakt over de maatregelen die gelden tijdens de feestdagen aan het einde van dit jaar. De Jonge verwacht echter dat de gedeeltelijke lockdown nog lang van kracht blijft.