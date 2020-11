Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid verwacht dat de gedeeltelijke lockdown langer van kracht moet blijven gezien de trage daling van het aantal nieuwe besmettingen. Dit betekent dat het pakket met aangescherpte coronamaatregelen ook na medio januari zal gelden.

"Je moet ervan uitgaan dat het echt wel langer gaat duren dan half januari", zei de minister dinsdag na afloop van het vragenuur. "Je kunt nu zeggen dat de remweg gewoon langer is."

De Jonge wijst op de publicatie van de wekelijkse coronacijfers van het RIVM, waaruit blijkt dat het R-getal weer boven de 1 is gestegen. Versoepelingen van de maatregelen rond de Kerst lijken daarmee uitgesloten.

"Het ziet er niet goed uit. Het verruimen van mogelijkheden in december is op losse schroeven komen te staan", aldus de minister.

Kabinet kijkt naar verlengde kerstvakantie

Het kabinet hakt pas op 8 december de knoop door over welke maatregelen gelden tijdens de kerstdagen. Het RIVM en het Outbreak Management Team adviseerden eerder al om zeker tot medio januari geen versoepelingen door te voeren.

Mogelijk komt het kabinet op korte termijn nog met aanscherpingen. De tijdelijke verzwaring van de lockdown (beperking groepsgrootte, sluiting musea, theaters, pretparken en bioscopen) lijkt niet opnieuw uit de kast te worden getrokken.

Wel overweegt De Jonge de scholen met de kerstvakantie langer gesloten te houden. "We hebben gezien dat dat in de herfstvakantie heeft gewerkt", aldus De Jonge die benadrukt dat daar in het kabinet nog geen besluit over is genomen. " Scholen langer dichthouden moet je doen als je echt niet anders kunt."

'We zijn er nog lang niet'

De minister hoopt dat Nederland gezamenlijk het tij opnieuw kan keren en ervoor kan zorgen de besmettingen weer hard gaan dalen. "De snelste manier om van de maatregelen af te komen is door je aan de maatregelen te houden."

Hoewel het RIVM opnieuw een kleiner aantal besmettingen meldde ten opzichte van één week eerder, is er volgens De Jonge dan ook geen reden tot opportunisme. "Op korte termijn zullen we het zelf moeten doen, we zijn er echt nog lang niet."

De minister benoemt de daling van de ziekenhuis- en ic-opnames, en het kleine aantal dagelijkse positieve tests van deze week tot lichtpuntjes. Daarbij plaatst hij wel de kanttekening dat de dagelijkse hoeveelheid besmettingen verder moet dalen.

"Het is nog altijd veel te hoog, we moeten kijken hoe en of deze daling zich doorzet", aldus de coronaminister. "We waren goed op weg en dachten dat we in control waren. Maar als we Kerst samen willen doorbrengen, zullen we alles op alles moeten zetten."