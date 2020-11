Bij het RIVM zijn tussen maandag- en dinsdagochtend 3.979 positieve coronatests gemeld. Dat zijn er minder dan het dagelijkse gemiddelde van de afgelopen week (5.336).

Voor het eerst sinds 4 oktober zijn in een etmaal minder dan vierduizend nieuwe gevallen geregistreerd. Maandag meldden de GGD's nog 5.214 positieve tests bij het RIVM.

In de afgelopen weken lag het aantal bevestigde besmettingen op dinsdagen doorgaans wat lager dan op de dagen erna. Dat kan komen doordat minder mensen zich laten testen in het weekend.

In Amsterdam kwamen in het afgelopen etmaal 202 nieuwe besmettingen aan het licht. In Den Haag werden 130 personen positief getest en in Rotterdam 116. Verder werden 79 besmettingen vastgesteld in Almere en 70 in Utrecht.

Aantal overleden coronapatiënten met negentig gestegen

Het aantal coronagerelateerde sterfgevallen is in het afgelopen etmaal met 90 gestegen, tegen een stijging van 54 op maandag. Dat wil niet zeggen dat al deze coronapatiënten in de afgelopen 24 uur zijn overleden. Deze meldingen komen soms vanwege de verwerkingstijd later binnen bij het RIVM.

Sinds het begin van de uitbraak zijn bijna 494.000 personen in Nederland positief op het coronavirus getest. Dat aantal komt in de loop van deze week naar verwachting boven een half miljoen uit. Het aantal sterfgevallen is dinsdag de negenduizend gepasseerd. In werkelijkheid zijn vermoedelijk meer mensen besmet geraakt en zijn er ook meer coronapatiënten overleden.

Afname van aantal opgenomen coronapatiënten

Momenteel liggen er 1.925 coronapatiënten in het ziekenhuis. Dat zijn er 43 minder dan maandag. Er zijn in het afgelopen etmaal dus meer coronapatiënten uit het ziekenhuis ontslagen dan opgenomen, blijkt uit nieuwe cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

1.399 van deze patiënten worden behandeld op reguliere afdelingen. Maandag waren het er 33 meer. Daarnaast is het aantal coronapatiënten op de intensive cares gedaald. 526 ic-bedden worden nu bezet door coronapatiënten, 10 minder dan maandag. Sinds de vorige update zijn 223 ziekenhuisopnames en 32 ic-opnames gemeld. Ook zijn tien coronapatiënten, onder wie twee ic-patiënten, naar een andere regio verplaatst.