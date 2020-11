Het RIVM heeft de afgelopen week 36.931 positieve coronatesten geregistreerd. Dat zijn er ongeveer evenveel als in de voorgaande week (37.706) en op papier betreft het de vierde daling van de coronacijfers op weekbasis op rij.

Het percentage positieve testen daalde ten opzichte van de voorgaande week. Vorige week ging het om 12 procent, ten opzichte van 13.8 procent één week eerder.

Sinds begin november werden achtereenvolgens zo'n 64.000, 43.600 en 37.700 positieve testen gemeld. Mede door de ingezette daling van de coronacijfers werd de roep om versoepelingen steeds luider, doordat feestdagen als Sinterklaas en Kerstmis voor de deur staan.

Het kabinet houdt die boot voorlopig af. Premier Mark Rutte erkende dat de cijfers aan het dalen waren, maar stelde ook vast dat er sprake is van een afvlakking van de daling. Daarnaast bleef de druk in ziekenhuizen onverminderd hoog: nog altijd liggen zo'n tweeduizend coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen.

Ook het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) vertelde afgelopen week in gesprek met deze site dat het in december te vroeg was voor versoepelingen. Een dinsdag gelekt advies vanuit het Outbreak Management Team (OMT) onderschrijft die boodschap: De cijfers zouden momenteel "te instabiel" zijn.

Maandag werden 5.214 positieve tests gemeld. Dat lag onder het wekelijkse gemiddelde van vorige week (5.288).

Mogelijk zou een langere kerstvakantie voor scholen het aantal besmettingen nog verder doen dalen, vermoeden de experts. Het kabinet heeft meermaals gezegd dat in november nog geen beslissingen worden genomen over de kerstdagen: dat gebeurt begin december. Rutte hoopt dat Nederlanders Sinterklaas "op een sobere manier vieren".