Het RIVM heeft in de afgelopen week 36.931 positieve coronatests geregistreerd. Dat zijn er bijna evenveel als in de voorgaande week (37.706). Het is tevens de vierde daling van de coronacijfers op weekbasis op rij. Het reproductiegetal (R) is licht gestegen, tot boven de 1.

Het RIVM kijkt vanwege de betrouwbaarheid naar het reproductiegetal van twee weken geleden. De R lag toen op 1,02. Dit betekent dat honderd mensen met het coronavirus samen 102 anderen besmetten. In de laatste weken fluctueert het reproductiegetal, vorige week was nog sprake van een R van 0,89.

Een R van boven de 1 duidt erop dat het virus zich sneller verspreidt, doordat een kleine groep een steeds grotere groep anderen aansteekt. Het RIVM ziet het aantal besmettingen toenemen in de leeftijdsgroepen tot zeventien jaar. In alle overige leeftijdsgroepen daalde het aantal nieuwe besmettingen licht.

Nu valt nog niet met zekerheid te zeggen of het reproductiegetal deze week tot boven de 1 is gestegen. Het RIVM houdt rekening met een kleine foutmarge, die het getal kan doen dalen tot 0,99.

Het RIVM meldt verder 422 coronagerelateerde sterfgevallen. Dat aantal is ten opzichte van de voorgaande week (479) iets afgenomen.

Aandeel positieve tests slinkt flink

Het percentage positieve tests is ten opzichte van de week ervoor ook afgenomen. Vorige week ging het om 12 procent, tegen 13,8 en 14,5 procent in de twee weken daarvoor.

De daling is significant. Het RIVM baseert het aandeel positieve tests op de hoeveelheid tests waarvan de uitslag bekend is. Vorige week ging het om ruim 250.000 coronatests, ruim 30.000 meer dan een week eerder. Desondanks daalde het aandeel positieve tests.

Aantal nieuwe positieve tests daalt minder hard

In de eerste weken van november werden achtereenvolgens 64.000, 43.600 en 37.700 positieve tests gemeld. Mede door de ingezette daling van de coronacijfers en de aankomende feestdagen werd de roep om versoepelingen steeds luider.

Het kabinet houdt voorlopig de boot af. Premier Mark Rutte erkende dat de cijfers aan het dalen waren, maar stelde ook vast dat de aantallen inmiddels minder hard dalen. Bovendien blijft de druk op de zorg onverminderd hoog: nog altijd liggen er zo'n tweeduizend coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen.

Het RIVM vertelde afgelopen week in gesprek met NU.nl dat versoepelingen in december nog niet mogelijk zijn. Een dinsdag gelekt advies van het Outbreak Management Team (OMT) onderschrijft die boodschap. De cijfers zouden momenteel "te instabiel" zijn.

Volgens de experts daalt het aantal nieuwe besmettingen mogelijk verder als de kerstvakantie voor scholieren wordt verlengd. Het kabinet heeft meermaals gezegd dat in november nog geen beslissingen over de kerstdagen worden genomen. Dat gebeurt begin december. Rutte hoopt dat Nederlanders Sinterklaas "op een sobere manier vieren".

