Paus Franciscus neemt in een nieuw boek de personen die tegen coronamaatregelen demonstreren op de hak. "Het is voor hen onmogelijk om uit hun kleine wereld met eigen interesses te stappen", citeerde The Guardian maandagavond.

In het boek Let Us Dream: The Path to a Better Future worden gesprekken tussen de paus en zijn biograaf Austen Ivereigh uitgelicht. Grote delen van het boek zijn gericht op thema's rondom de coronapandemie.

Volgens paus Franciscus is de beslissing van een staat om de bevolking te dwingen een mondkapje te dragen wel degelijk gerechtvaardigd.

De paus claimt dat personen die tegen coronamaatregelen in actie komen nooit de straat op zouden gaan om aandacht te vragen voor de dood van George Floyd of achterstandswijken waar kinderen geen toegang tot onderwijs of schoon drinkwater hebben. "Dat zou voor hen onmogelijk zijn, omdat het buiten hun bubbel ligt", aldus de geestelijke.

Vrijwel alle regeringen zetten momenteel de volksgezondheid voorop, stelt de paus. Toch zijn er volgens hem "grote groepen die goedbedoelde getroffen maatregelen interpreteren als een politieke aanval op hun autonomie of persoonlijke vrijheid", citeert The Guardian.

'Sommige landen stellen economie boven volksgezondheid'

In bepaalde landen zijn grote demonstraties tegen coronabeleid volgens de paus wel gerechtvaardigd. "Sommige regeringen hebben hun economie boven de volksgezondheid gesteld. Deze overheden hebben hun bevolking verpand", aldus de paus.

De aandacht voor de dood van Floyd, een zwarte Amerikaan die tijdens zijn arrestatie om het leven kwam, kan op steun van de geestelijke rekenen. De paus veroordeelt zijn "verschrikkelijke dood". "Ik prijs de vele personen die samen met onbekenden gemotiveerd door gezonde verontwaardiging de straat opgingen."

De paus heeft wel kritiek op het neerhalen van standbeelden. Als gevolg van de protesten worden delen van de geschiedenis "weggehakt", terwijl een vrije bevolking de misstappen zou moeten kunnen herdenken om ervan te leren, besluit Franciscus.