Er komt geen landelijk verbod op carbidschieten tijdens de jaarwisseling. In streken waar de carbidtraditie al vele jaren bestaat, mag het afsteken dit jaar gewoon doorgaan, heeft voorzitter Hubert Bruls van het Veiligheidsberaad maandagavond gezegd.

In de praktijk blijkt dat het afsteken van carbid in de meeste delen van het land al verboden is. "In bewoonde gebieden mag het sowieso niet. Het is namelijk verboden om geluids- of milieuoverlast te veroorzaken", aldus Bruls. "Of je het nou met een melkbus doet of wat anders."

Volgens hem moeten mensen er niet aan beginnen als zij er geen ervaring mee hebben. "En daar waar het niet hoort, moet je het niet toestaan."

Minister Ferd Grapperhaus van Veiligheid is het helemaal met de burgemeesters eens. "Carbid is geen alternatief vuurwerk." Hij doet een moreel appèl op mensen. "We doen dit maar een jaar, alleen om de zorg te ontlasten."

Vanwege het coronavirus is het afsteken van vuurwerk dit jaar verboden tijdens Oud en Nieuw. Op die manier hoopt het kabinet de zorg zo veel mogelijk te ontlasten.

Sinds het vuurwerkverbod is afgekondigd lijkt de interesse voor carbidschieten echter te zijn toegenomen. Enkele gemeenten in Zuid-Holland hebben daarom al laten weten de traditie dit jaar te verbieden, uit angst dat mensen zonder ervaring melkbussen gaan afknallen tijdens de jaarwisseling. Ook werd opgeroepen tot een landelijk verbod.