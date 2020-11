Het RIVM meldt maandag 5.214 nieuwe positieve coronatests. Dat is een lichte daling ten opzichte van het gemiddelde dagelijks aantal besmettingen van vorige week (5.288).

Ook ten opzichte van het voorgaande etmaal is sprake van een lichte daling. Het RIVM meldde zondag 5.407 vastgestelde besmettingen, maar dit werd maandag bijgesteld naar 5.396.

Het aantal coronagerelateerde sterfgevallen steeg met 54. Zondag werden 21 sterfgevallen gemeld.

De cijfers worden soms met vertraging doorgegeven aan het RIVM. Dit betekent dat niet alle in de statistieken opgenomen patiënten in de afgelopen 24 uur positief zijn getest of zijn overleden. In het weekend kan de vertraging oplopen.

Aantal patiënten in ziekenhuis gestegen

Het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen is met 66 gestegen ten opzichte van eind vorige week. Van zaterdag op zondag daalde het aantal patiënten naar 1.902, maandag waren dat er 1.968.

Op de intensivecare liggen 536 coronapatiënten, een lichte daling ten opzichte van zondag (540). In de afgelopen 24 uur zijn 13 patiënten verplaatst tussen de regio’s, van wie er 1 op de ic ligt.

Voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ), de vaste woordvoerder over de stand van zaken in de ziekenhuizen, vindt de lichte toename niet zorgwekkend. Hij spreekt van "een lichte trendbreuk", maar verwacht dat het aantal opgenomen patiënten de komende weken langzaam verder zal dalen. Kuipers wijst erop dat ook het aantal besmettingen heeft geschommeld, ziekenhuisopnames volgen dat patroon.

