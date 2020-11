Het coronavaccin dat AstraZeneca en de University of Oxford ontwikkelen, lijkt in 70 procent van de gevallen te beschermen tegen COVID-19, meldt de farmaceut maandag.

Opvallend aan de onderzoeksresultaten is dat het vaccin effectiever is als testpersonen eerst een halve dosis en daarna een volledige dosis krijgen. Bij deze groep lijkt het vaccin voor maar liefst 90 procent effectief. Het is nog onduidelijk waardoor deze manier van vaccineren effectiever lijkt te zijn. Dit wordt verder onderzocht.

Bij het onderzoek naar het vaccin waren twintigduizend vrijwilligers betrokken. De helft was in het Verenigd Koninkrijk en de andere helft in Brazilië. Bij mensen die gevaccineerd werden, zijn dertig niet ernstige gevallen van COVID-19 vastgesteld. We weten niet precies hoeveel daarvan een halve en volledige dosis kregen. Onder de controlegroep, die een placebo kreeg toegediend, zijn 101 gevallen vastgesteld.

Gezondheidsorganisatie WHO ziet het vaccin dat AstraZeneca ontwikkelt als het veelbelovendste coronavaccin. De Europese Commissie sloot al een deal met het bedrijf en hoopt 300 miljoen doseringen te ontvangen als het vaccin wordt goedgekeurd.

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid schreef vrijdag in een brief aan de Tweede Kamer dat de vaccins van AstraZeneca en Pfizer waarschijnlijk het snelst beschikbaar zullen zijn. AstraZeneca sprak eerder deze maand de hoop uit begin 2021 de eerste vaccins te kunnen distribueren.

In de afgelopen weken bleken de vaccins van farmaceuten Pfizer en Moderna voor 90 procent te beschermen tegen COVID-19.