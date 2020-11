Doordat communicatie van de overheid en het RIVM over het coronavirus en het gebruik van mondkapjes niet helder was, kregen complottheorieën meer kans om zich te verspreiden. Dat stelde het Land Information Manoeuvre Centre (LIMC) van de krijgsmacht afgelopen zomer in een kritisch rapport, meldt NRC maandag.

Het LIMC adviseerde de overheid duidelijker te communiceren en transparanter over de maatregelen te zijn. Het rapport werd onder meer naar ministeries, de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) en de Nationale Politie verstuurd.

Het LIMC werd half maart opgericht om inzicht te krijgen in de informatievoorziening rondom de pandemie en de verspreiding van desinformatie.

Volgens het rapport gaf het RIVM deze zomer onder meer onduidelijke informatie over het nut van mondkapjes. "Een onhandige grafiek wekte ten onrechte de indruk dat er geen mensen meer overleden aan COVID-19", citeert de krant het kritische rapport dat het LIMC half augustus heeft opgesteld.

Ook de informatie over de zogenoemde quarantaineplicht was een voorbeeld van onduidelijke overheidscommunicatie. Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) kondigde die verplichting op 11 augustus aan voor mensen die in contact waren gekomen met positief geteste personen, maar stelde deze een dag later weer uit.

Leger zou op grote schaal informatie over samenleving verzamelen

NRC meldde vorige week dat het leger op grote schaal informatie over de Nederlandse samenleving verzamelde en verspreidde via rapporten.

Militairen zouden zich maandenlang hebben verdiept in maatschappelijke groepen zoals Viruswaarheid en de 'Gele Hesjes'. Daarnaast zouden distributiepunten van de papieren uitgave van De Andere Krant en de branden in de 5G-zendmasten in kaart zijn gebracht.

In een persverklaring liet Defensie afgelopen week weten zich aan de regels te houden en de rapporten enkel intern te gebruiken om te kunnen inspelen op een eventueel verzoek om militaire bijstand, zoals medisch personeel dat moet bijspringen in de zorg.